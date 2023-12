Magyar játékosokkal előzi az idegenlégiósokkal teli Fradit Bognár György csapata – mutatjuk, miért sikerül nekik!

Bognár György

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

2. A védelem megszilárdítása

Korábban sokszor elhangzott kritikaként, hogy szép-szép a látványos támadójáték, de magára valamit adó csapat nem lehet meg szilárd hátsó alakzat nélkül. Az őszi első hely nagyrészt annak is köszönhető, hogy a szakmai stáb egy stabil védelmet hozott össze. Kihagyhatatlan a válogatottban is debütáló, a Budapest Honvédtól érkező kapus, Szappanos Péter személye, aki számos bravúrjával tartást adott a csapatnak. Ő rövid időn belül igazi vezéregyéniség lett, hangosan irányítja a csapatot, hallgatnak rá a társak, még az oly' rutinos Szabó János is.

3. Titkos ászok

A védelem stabilitásával kapcsolatban mindenképpen szót kell ejtenünk két olyan játékosról, akiket még nem igazán fedezett fel a közvélemény. Az egyik, Papp Kristóf hosszú évek óta a Paksi FC kötelékébe tartozik. A 6-os pozícióban hihetetlen magas szintű szűrőmunkát végez, rengeteg labdát szerez, és alkalomadtán a góllövés sem okoz neki nehézséget. Az idény másik nagy felfedezettje a nyáron az MTK-tól érkező Mezei Szabolcs, aki főleg az ősz második felében nyújtott egészen kimagasló teljesítményt. Biztosak vagyunk benne, hogy a neve már szerepel Marco Rossi szövetségi kapitány noteszében is...

4. Nyugodt háttér, remek vezetők

A Paksi FC 2006-ban került föl – története során először – az NB I-be, és azóta töretlenül az elő osztályban szerepel. A remeklés pályán kívüli kulcsfigurái azok a vezetők (Haraszti Zsolt és Balog Judit ügyvezetők valamint Karszt József technikai vezető), akik már az alacsonyabb osztályokban is a klub kötelékébe tartoztak. A csapat az utóbbi időben rendre az élmezőnyben végez. Ez a szakmai teljesítmény mellett óriási vezetői bravúr is, hiszen a Paks sosem tartozott a leggazdagabb klubok közé, jelenleg csupán a Kecskeméti TE gazdálkodik kevesebb pénzből, mint a tolnaiak. Haraszti Zsolttal kapcsolatban azt is meg kell említeni, hogy nem csak tapasztalt klubvezető, hanem edzői tapasztalatait felhasználva a játékosok kiválasztásban is komoly szerepet vállal.

5. Csak magyar futballisták – nincsen öltözői klikkesedés!

A Paks sikerében nagy szerepe van egy sokak által kevésbé fontosnak gondolt tényezőnek, mégpedig, hogy a klub kizárólag magyar labdarúgókat alkalmaz.

Ez a kis híján 20 éves filozófia a folyamatos élvonalbeli szereplés és a mostani remeklés egyik alapja.

Ennek köszönhetően nincsen öltözői klikkesedés, nincs nyelvi akadály, mindenki megérti a másikat, a játékosok meg tudják beszélni a gondokat, és ha úgy alakul, segíteni is tudnak egymásnak. Ez mind hozzájárul a kitűnő hangulathoz. Fontos tényező, hogy a színtiszta magyar klub folymatosan ad lehetőséget a saját nevelésű labdarúgóknak – példaként elég Szabó János, ifjabb Haraszti Zsolt vagy éppen a már ős-paksinak számító Böde Dániel és Hahn János nevét említeni. Ez egy olyan erős mag, amely köré nyugodtan lehet egy jó csapatot építeni.

Tavasszal még csapattársak, ősszel már ellenfelek. Varga Barnabás és Böde Dániel kézfogója

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

6. Az a bizonyos, kijózanító, Fradi elleni 6-1-es vereség

A klubot jól ismerők váltig állítják: a fordulópontot egy olyan mérkőzés hozta el, amelyet a mai napig sokat emlegetnek Pakson. Az őszi, Groupama Arénában lejátszott meccsen ugyanis olyan dolog történt meg a csapattal, amely az NB I-es fennállás óta még egyszer sem: egy félidő alatt hat gólt kapott az együttes. Nem véletlen, hogy a szünetben alapos fejmosást tartott Bognár György, ennek is volt köszönhető, hogy a második játékrész 0-0-ra végződött. Hogy ez cseppet sem volt véletlen, azt jelzi, hogy a következő hét találkozót veretlenül vívták meg Böde Dánielék, és 17 pontot gyűjtöttek. A lendület végig megmaradt, amelynek jutalma az őszi bajnoki cím lett. A csapat mellett végig kitartó hűséges szurkolók pedig nyugodtan mondhatják: ki tudja, hol van még a vége!

Anno Gellei Imre irányításával kezdődött a Paks NB I-es szereplése

Fotó: MTI/Czéh Bálint

Gellei Imre: A futball kiszámíthatatlan játék, de azért a Fradi lesz a bajnok...

A korábbi szövetségi kapitány az NB I-es debütáláskor lett a Paks vezetőedzője, és három idényen keresztül vezette a tolnai együttest. Kiválóan ismeri tehát a helyi körülményeket, így különösen érdekes lehet, hogy mi a véleménye a csapat szárnyalásáról.

„Egy kicsit messziről kell kezdjem a történetet. Amikor a paksi vezetők megkerestek, és eljöttk hozzám Keszthelyre, Süli János elnök, Haraszti Zsolt és Balog Judit ügyvezetők egybehangzóan állították: kizárólag magyar játékosokból szeretnének egy ütőképes csapatot kialakítani. Ez muzsika volt a fülemnek, és ez a filozófia szerencsére azóta sem változott. Annak idején sokat beszélgettünk arról is, hogy a környéken (Budapesten, Székesfehérváron, Dunaújvárosban) lakó játékosokat Paksra kéne költöztetni, a városban éljenek, tudomásom szerint ez azóta meg is történt. A szurkolók között járnak, együtt lélegeznek drukkerekkel, akik idegenbe is elkísérik őket, ez az erős kohézió is sokat segít az eredményességben. Természetesen döntő Bognár György személye, aki sokadvirágzását éli a kispadon, és az sem véletlen, hogy az utóbbi három idény gólkirályát a Paksi FC adta” – fogalmazott kérdésünkre válaszolva az egykori vezetőedző.

Arra a kérdésre, hogy a tolnaiak megszerezhetik-e bajnoki címet, Gellei így felelt:

„A futballt azért is szeretjük, mert rendkívül kiszámíthatatlan játék. 2017-ben sem a Budapest Honvédnak volt a legerősebb a játékosállománya, mégis a kispestiek lettek a bajnokok. Biztos, hogy a történtek után mindenki az élen álló Paksot akarja megverni, nyilván már a hétvégi rivális, a Fehérvár is feni rájuk a fogát. Kicsit hasonló a helyzet, mint Spanyolországban, ahol a Girona tör borsot a nagyok, a Real Madrid és a Barcelona orra alá. Ezzel együtt úgy érzem: a szezon végén az NB I-ben nem borul a papírforma és a Ferencváros lesz a bajnok...”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás