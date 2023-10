Elképesztő teljesítményt nyújt idén Varga Barnabás – itt vannak a számok!

Varga Barnabás túlzás nélkül villámrajtot vett idén a magyar labdarúgó-válogatottban. A Ferencváros támadója a 2022/2023-as idényben – még a Paks játékosaként – az Nb1-ben 31 meccsen elért 26 találattal gólkirály lett, és tavasszal debütálhatott is a nemzeti együttesben. Marco Rossi a bolgár és montenegrói válogatottak ellen még csereként dobta be, ám júniusban a litvánok ellen már kezdett, és meg is szerezte első gólját válogatott mezben. Azóta pedig megállíthatatlan, és kedden Litvánia ellen a második mérkőzésen már sorozatban negyedik tétmérkőzésén talált be, hiszen közben idegenben és itthon egyaránt fontos gólokat lőtt a szerb válogatott elleni meccseken.

Íme Puskás Arénában szerzett gól:

De Varga nem csak a válogatottban teljesít kiválóan, a Fradiban is hihetetlen formát mutat, hiszen 18 mérkőzésen 17 gól és 7 gólpassz szerepel a neve mellett. A napokban pedig arról jelent meg hír, hogy a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szevezet, az IFFHS adatai szerint 2023-ban ő az egyik legjobban teljesítő labdarúgó a világon, hiszen a rúgott gólok tekintetében még Cristiano Ronaldót és Kylia Mbappét és Harry Kane-t is megelőzte. A sorrend akkor így nézett ki:

Név gól mérkőzés gól/mérkőzés 1. VARGA BARNABÁS 37 40 0,92 2. ERLING HAALAND 37 46 0,8 3. CRISTIANO RONALDO 36 40 0,9 4. GERMÁN CANO 36 50 0,72 5. KYLIAN MBAPPÉ 33 35 0,94 6. HARRY KANE 33 41 0,8 7. RONAN COUGHLAN 32 21 1,52 8. HUGO CUYPERS 32 44 0,72 9. VICTOR OSIMHEN 31 38 0,81 10. MAURO ICARDI 30 33 0,9

Azóta Ronaldo két válogatott mérkőzésen szerzett két duplával visszaelőzött, de Vargát sem kell félteni, hiszen mint említettük a legutóbbi két válogatott mérkőzésén is betalált – ezzel egyébként magyar rekorder lett, hiszen még egyetlen magyar labdarúgónak sem sikerült srozatban négy tétmérkőzésen gólt szerezni. A jelenlegi sorrend eszerint így néz ki:

Név gól mérkőzés gól/mérkőzés 1. CRISTIANO RONALDO 40 42 0,95 2. VARGA BARNABÁS 39 43 0,9 3. ERLING HAALAND 39 49 0,79 4. GERMÁN CANO 36 51 0,69 5. KYLIAN MBAPPÉ 35 37 0,94 6. HARRY KANE 35 43 0,81 7. RONAN COUGHLAN 32 33 0,96 8. VICTOR OSIMHEN 32 39 0,82 9. HUGO CUYPERS 32 44 0,72 10. MAURO ICARDI 31 34 0,91

Varga Barnabás tehát a 2024-ben szerzett gólok tekintetében csak Cristiano Ronaldo előzi meg, és a meccsenként rúgott gólok tekintetében is az előkelő 5. helyet foglalja el, megelőzve többek közt Erling Haalandot és Harry Kane-t. Az eredmény kontextusához tartozik, hogy Varga mindezt úgy érte el, hogy jóval kevesebbet játszik, mint a táblázatban szereplő labdarúgók legtöbbje, az új idényben például csak a mérkőzések 68 százalékán volt kezdő, és a lehetséges játékpercek 63 százalékát kapta meg.