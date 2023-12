Kubatov Gábor: Egyértelműen a Bajnokok Ligája-győzelemre törünk!

Kubatov Gábor sok egyéb mellett közölte: nem csak, hogy megtartják a legnagyobb ászokat, hanem 2024 nyarától alaposan meg is erősödik a Ferencváros női kézilabdacsapatának kerete, hiszen négy világklasszis csatlakozik a zöld-fehérek keretéhez. Lássuk, kik is ők!

Az olimpiai bajnok Darja Dimitrejevát joggal tartják a világ egyik legjobb irányítójának tartott klasszis hazájában, Oroszországban kezdett kézilabdázni (a Lada Togliatti után a Volgográdhoz, majd a CSZKA Moszkvához szerződött), 2022 nyarától a szlovén rekordbajnok, Krim Ljubljana játékosa. A 25 éves klasszis legnagyobb sikere a 2016-os ötkarikás elsőség,

ráadásul Rióban az olimpiai torna legjobb irányítójának is megválasztották.

Tokióban „csupán” ezüstérmes lett a nemzeti csapattal, és hogy jelenleg is mennyire remek formában van, jelzi: a Bajnokok Ligájában már 85-ször volt eredményes, és ezzel túlszárnyalta eddigi egyéni rekordját.

Dimitrejeva honfitársa, Valerija Maszlova is a Fradit erősíti nyártól, a kivételes képességű átlövő kezdetben a Rosztov-Donban pallérozódott: három bajnoki címet is begyűjtött szülővárosa csapatával, ráadásul 2019-ben bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe is. 2020-ban állt légiósnak: két évig a Buducsnoszt Podgoricában játszott, ezután Franciaországba költözött, és előbb a Metzben, majd Brest Bretagne-ban igazolta kivételes képességeit. Erre a Fradi-szurkolók is jól emlékezhetnek, hiszen az előző BL-negyeddöntő két mérkőzésén összesen kilencszer volt eredményes a zöld-fehérek ellen! A 23 éves klasszis idén is remek formában van, az FTC-nél azonban joggal bíznak abban: a csúcsteljesítmény majd csak ezután jön!

Világklasszisokkal erősödik a Ferencváros női kézilabdacsapata Fotó: fradi.hu

A francia kapust, Laura Glausert is régi ismerősként köszönthetik a fradisták, hiszen nem is olyan rég még a Győri Audi ETO KC csapatát erősítette. Előtte 10 éven át a Metz csapatában játszott (hét bajnoki cím és egy EHF Kupa-finálé is fémjelzi ezt az utat), a nyáron a CSM Bucurestitől érkezik a zöld-fehérekhez. Tegyük gyorsan hozzá:

a 30 éves klasszis friss világbajnokként és a torna legjobb kapusaként érkezik nyáron a Népligetbe!

Franciaország válogatottjával korábban Európa-bajnok is lett (2018-ban), az idei vb-elsőséget pedig 2021-ben megelőzte egy világbajnoki és egy ötkarikás (2016-ban) ezüstérem is.

Glauser honfitársa, Orlane Kanor a román főváros másik reprezentáns együttesétől, a Rapidtól érkezik az Üllői útra. A Guadeloupe szigetén született balátlövő Franciaországban először a Metz játékosa lett, négy bajnoki címet ünnepelhetett, majd 2022 nyarán igazolt Bukarestbe. Az előző idényben, 53 góllal egyéni csúcsot állított be a BL-ben, a nemzeti csapattal pedig immár kétszeres világbajnoknak vallhatja magát, hiszen már szerepelt a 2017-ben aranyérmes csapatban is, ezt követte a 2023-as világelsőség.

Nyitókép Tovább írhatják a történelmet! Fotó: fradi.hu