Mészáros Lőrinc: Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerekhez

A 2022/2023-as bajnoki évad legszebb puskásos találatainak felidézését követően a Puskás Akadémia kuratóriumának elnöke, Mészáros Lőrinc is szólt az ünneplőkhöz – olvasható az akadémia honlapján.

Ebben az idényben is nagy sikereket élt át az akadémia, NB I-es csapatunk és női felnőttegyüttesünk is a negyedik helyen zárt, utóbbi döntőt játszhatott a kupában, U19-es és női U17-es csapatunk pedig bajnok lett”

– emlékeztetett a lap tudósítása szerint.

A kuratórium elnöke rámutatott arra is: „az elmúlt tizenöt év munkája, hogy három Puskás-nevelés is szerepel a magyar nemzeti csapatban, amely csoportelsőként jutott ki az Eb-re. Erőt kell, hogy adjon ez a siker, amely jelzi: fel lehet építeni egy szép karriert, be lehet kerülni a legjobbak közé”.

Mint fogalmazott: „köszönöm a fiatalok munkáját, s azokét is, akik értük dolgoznak az akadémián. Idén igazi klubbá váltunk, megszűnt a párhuzamos működés, összevontuk a felnőttcsapat és az akadémia szakmai munkáját, ezzel régi vágyunk teljesült. Az elmúlt tizenöt év nem volt zökkenőmentes, ám a fejlődésünk töretlen volt, kiépült az infrastruktúránk, s

a Puskás Akadémia a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyévé vált.

Ez is mutatja az erőnket, s minősíti a munkánkat – köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerekhez.”

Nyitókép: puskasakademia.hu