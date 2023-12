Komoly feladat vár Szoboszlaira a Liverpool következő meccsén

Jürgen Klopp nem is titkolta: a sok sérült ellenére a Royal Union SG elleni tét nélküli Európa-liga mérkőzésen elsősorban azoknak a fiataloknak szeretett volna bizonyítási lehetőséget adni, akik az őszi szezon eddigi találkozóin kevesebb lehetőséghez jutottak. Emiatt szorult a kispadra Szoboszlai Dominik, aki annak ellenére nem lépett pályára, hogy a Vörösök a 43. percben már vesztésre álltak. Beszédes, hogy a térdsérüléssel bajlódó Alexis MacAllister valamint Alisson Becker mellett a gólzsák Mohamed Szalah és a csapatkapitány, Virgil Van Dijk sem utazott az együttessel Brüsszelbe.

A rutintalan fiatalok – a 18 éves Ben Doak, a 19 esztendős Kaide Gordon valamint a 20 éves Luke Chambers, Conor Bradley és Jarell Quansah – nem is tudták megakadályozni az RSG sikerét, amely EL-csoportharmadikként akár a Ferencvárossal is összemérheti az erejét az Európa-konferencialiga playoff körében (a sorsolásra december 18-án, hétfőn délben kerül sor).

Jelzésértékű, hogy

Jürgen Klopp a Pool történetének legfiatalabb kezdőjét – mindössze 21,9 volt az átlagéletkor – küldte pályára a Lotto Parkban,

a szakember azonban nem volt elégedetlen a liverpooli „kamaszok” teljesítményével.

„Teljesen felforgattam a csapatot, de elismerem: a változtatások, illetve azok mennyisége túl sok volt. Nem szokásom elíténi a fiatal tehetségeket, pláne, hogy nap mint nap tapasztalom az edzéseken: remek képességű játékosokról van szó! Az Union elleni tétmérkőzés remek tapasztalatszerzés volt számukra, hiszen mindannyian tudjuk: egyetlen karrier sem teljesedhet ki szenvedős meccsek nélkül, amelyeken harcolni és túlélni kell” – fogalmazott kellő önkritikával Klopp.

Újabb gól(oka)t is várunk Dominiktól! Fotó: AFP/Peter Powell

A hétvégén az élen álló Liverpool egy klasszikus rangadót játszik, hisz a vörösök az ősi rivális Manchester Unitedet látják vendégül. Klopp nem tagadja, ez a meccs sokkal fontosabb számára, mint a hétközi kupameccs volt, hiszen egyrészt meg szeretné őrizni az első helyet, másrészt várhatóan mintegy 57 ezer lelkes drukker látogat ki az Anfieldre, ahol hosszú idő után megnyitják a lelátó felső karéját is.

Természetesen

e meccsel kapcsolatban már nem is hazardírozik Klopp, a hírek szerint a Liverpool csapata a legerősebb kezdőjével áll fel, amelyben természetesen helyet kap újra Szoboszlai Dominik is.

Nem véletlen, hogy a meccs előtti sajtótájékoztatón a német szakember elmondta, „az alkalomhoz méltó, különleges teljesítményt” vár játékosaitól: „Mindenkinek át kell érezni a nem mindennapi szituációt, és beleadni mindent – ezt várom el az összes játékosomtól”. Az előzetes infók alapján Szoboszlai Dominik egészen biztos, hogy visszatér a kezdőcsapatba, ez is igazolja, hogy Klopp mester tudatosan pihentette őt (is) a Manchester United elleni rangadó előtt.

A derbi (a két város mindössze 45 percnyi autóútra van egymástól) egyértelmű esélyese a Liverpool, és nem csak a hazai környezet miatt. Az eddigi 16 bajnokin imponálóan teljesítettek, 11 győzelem és négy döntetlen mellett mindössze egyetlen vereség csúszott be, emlékezetes: a Tottenham otthonában azok után tértek haza pont nélkül, hogy Curtis Jones és Diogo Jota is a kiállítás sorsára jutott, ráadásul Luís Diaz érvényes gólját azért vonták vissza, mert a VAR és a játékvezető egyszerűen félreértette egymást...

Jürgen Klopp a Manchester United ellen már nem hazardírozik Fotó: EPA/Daniel Hambury

Az a tény is a liverpooliak esélyeit növeli, hogy legutóbbi 16 tétmeccsükön egyaránt betaláltak, és a manchesteri csapat – amellett, hogy a bajnokságban is árnyéka önmagának – a Bajnokok Ligája csoportkörében is az utolsó helyen végzett.

Az pedig már a magyar szurkolók óhaja is, hogy a 'Pool 17. tétmeccsén is több gólt láthassunk – és közülük legalább egyet Szoboszlai Dominik szerezzen. Vagyis komoly feladat vár a magyar középpályásra, ha minden elvárásnak meg szeretne felelni. És alighanem ez is lesz a szándéka a magyar klasszisnak.

