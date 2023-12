Háborognak az angolok: megtagadta a kapitány a szivárványos karszalag felvételét Szoboszlaiék ellen

Áll a bál Angliában, az ok pedig mi más is lehetne, mint a Premier League csapatkapitányaira erőltetett szivárványos karszalag. A sportemberek közül korábban többen is kifejezték nemtetszésüket, mondván, a politikai szimbólumoknak nincs helye a sportpályán, de egészen eddig felhúzták a karjukra. A múlt héten rendezett Sheffield United–Liverpool találkozón azonban a hazaiak bosnyák belső védője, Anel Ahmedhodzic megtagadta a tarka szalagot és a hagyományos, fehéret viselte. Miután az ír védő, John Egan sérült és az angol védő, Chris Basham is sérült, Oliver Norwood pedig a kispadon kezdett, új csapatkapitány vezette csatába a sereghajtót Szoboszlai Dominikék ellen. A mérkőzés második találatát, a liverpooli sikert bebiztosító gólt egyébként a magyar középpályás jegyezte.