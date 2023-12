Ez volt idén a magyarok legnagyobb dobása! – százezrek ünnepelték hőseinket

Mondjuk ezzel mi is így vagyunk. Nálam Halász Bence a világbajnokság legnagyobb hőse, de persze az egész magyar csapat dicséretet érdemel még ennyi hónap távlatából is. A magyar atlétikai különítményünk ugyanis az összképet tekintve nagyszerűen szerepelt, és talán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta Budapesten.

A számok nyelvén: 57-ből, 57-en fejezték be a versenyüket és beszédes, hogy 12 versenyszámban a legjobb 16 közé jutottak sportolóink.

Halász Bence mellett kis híján Krizsán Xénia is érmet nyert. Bravúros negyedik helye hétpróbában tényleg világklasszis teljesítmény. Az MTK többpróbázója az elmúlt két évben rengeteg problémával küzdöt,t és idén a vb előtt egyetlen hétpróbát sem csinált végig. Így különösen óriási dolog, hogy milyen összeszedett teljesítményt nyújtott. Csakúgy, mint a másik hétpróbázónk, Nemes Rita, aki szintén kiemelkedően szerepelt, és a tizedik helyen végzett.

Krizsán Xénia és Nemes Rita

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ne menjünk el az újabb országos csúcsot elérő 400-as Molnár Attila, illetve a hozzá hasonlóan elődöntős 100-as futó Takács Boglára teljesítménye mellett sem! És persze a 800-as Kéri Bianka és a 100 gátas Kozák Luca is megdobogtatta a szívünket. Egyéni csúcsokból is akadt bőven, és a váltóversenyeken, ötből négyszer országos csúcsot döntött a hazai staféta.

Akár 28 kótásunk is lehet Párizsban az atlétikai számokban

A világbajnokság öröksége persze egyben újabb teher is a magyar atléták vállán. Jelenleg annyi tudható, hogy három versenyzőnknek van biztos olimpiai indulása – Halász Bencének, Kozák Lucának és Molnár Attilának. Negyedikként Krizsán Xéniát is szinte ideszámolhatjuk, hiszen mindössze egy ponttal maradt le az indulási jogról, és egy jól sikerült versenyidénnyel ezt vélhetően megoldja. Velük együtt

jelenleg 28 olyan magyar atléta van világranglistás helyen, aki kivívhatja az indulási jogot Párizsban.

Van két váltónk is, amelyik jól áll, és a kvótaszerzés java még ezután jön. A 4x100-as és 4x400-as női váltónk és a vegyesváltónk is esélyes lehet, úgyhogy a magyar atlétika szakmai stábja jelenleg 20-25 fős létszámmal kalkulál az olimpiára. Persze az is igaz, hogy

csak egy legény van, akinek reális esélye lehet olimpiai aranyérmet nyerni a magyar atléták közül. És Halász Bencét már láttuk nagy szívvel, nagy stressz alatt, nagyot alkotni.

Ez Párizsban is összejöhet neki.

***

Nyitókép: MTI/Derencsényi István