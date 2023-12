„Tudom, sokan unják, ha Szoboszlai Dominik a téma. Azt is tudom, hogy mert minden érdekes, ami a Liverpool játékosával kapcsolatos, sokszor olyan hírek is megjelennek róla, amelyek nélkül azért még nyugodtan alhatna az olvasó, nem maradt le semmi igazán fontosról.

Ám most mégis ismét a magyar válogatott csapatkapitánya került a hírek élére, és ami ugyancsak fontos: külföldről érkezett az izgalmas észrevétel, miszerint a Transfermarktnál tovább nőtt az értéke.

A német piaci portál a legutóbbi, októberi, hetvenmillió eurós értékbecslését követően most már hetvenötmillió euróra taksálja Szoboszlait, aki ezzel a Liverpoolból is kiemelkedik, már a legjobbnak számít (Luis Díazzal holtversenyben, a kolumbiai értéke nem változott a legutóbbi adatsorhoz képest).

Őket követi Trent Alexander-Arnold hetven-, majd a Darwin Núnez, Alexis Mac Allister, Mohamed Szalah trió jön egyaránt hatvanötmillióval. Persze, azt is tudjuk, hogy a ragyogó kezdést némi megtorpanás követte, kiderült, ő is ember, elfáradt kicsit, nahát, meg is találta néhány, csak a botlásra váró kommentelő, de ez azért nem akármi, hiszen már az is őrület volt, hogy a Liverpool magyar játékost vett.

S nem lejárt szerződésűként szerezte meg ingyen, az pedig, hogy eddigi teljesítményével kiérdemelte, hogy a keret két legértékesebb futballistája között emlegessék, talán fel sem fogható. Nyilván, nekünk az a fontos, hogy a válogatottban is húzóember, megfelel a vele szemben támasztott, nem alacsony követelményeknek, rengeteget komolyodott, felnőttebb lett, mióta ő a csapatkapitány.

Pedig lehet hiányérzete: három éve Izland ellen üres stadionban lőtte ki a csapatot az Eb-re, amelyről aztán sérülés miatt lemaradt...

No, de ahogy Dominik csak a jövőre koncentrál, úgy mi is előre tekintünk:

a 23 esztendős labdarúgó tíz évig ezen a szinten futballozhat, millió örömöt adhat még annak, aki szurkol a sikerének, de még ennél is van feljebb.

A Real Madrid és a Barcelona magyar drukkerei alighanem el tudnák képzelni kedvenc klubjukban, és nagyon is reális lehetőség, hogy két-három év múlva egy másik topcsapat mezét viseli majd. Ami bizonyos: ezernyi magyar gyerek (óvodás vagy épp általános iskolás kissrác) miatta akar futballozni, őt követve edz, és féltett kincsként őrzi, ha aláírása van tőle – a szívükben is ő a legértékesebb játékos.”

***