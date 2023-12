Döbbenet! Megér-e 2 millió eurót egy kézilabdakapus a Telekom Veszprémnek?

Ami megcáfolhatatlan tény: Emil Nielsen napjaink egyik legkiválóbb hálóőre, nem csoda, hogy már egészen fiatalon kitűnt a tehetségével: a 2014-es U18-as Európa-bajnokság legjobb kapusának is megválasztották.

A klasszis játékos oroszlánrészt vállalt Dánia 2021-es világbajnoki címéből, mint ahogy jelenlegi klubja, a Barcelona bajnoki címéből és a BL-ben elért harmadik helyezésből is. Nielsen egyébként 2019 óta légióskodik, az Aarhaus és a Skjern után először a francia Nantes játékosa lett, innen szerződött a katalán klubhoz 2022-ben, amellyel akkor hároméves szerződést kötött.

Azért is dobhatta be a játékosként olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, és Eb-címet szerző Kretzschmar (akinek egyébként a szülei is világklasszis, válogatott kézilabdázók voltak, édesanyja, Waltraud háromszor nyert világbajnoki, egyszer olimpiai bajnok címet az NDK-val – a szerk.) Emil Nielsen és a Telekom Veszprém esetleges „frigyéről” szóló hírt, mert a bakonyiak jelenlegi első számú kapusa, Ignacio Biosca csupán egyéves megállapodást kötött a magyar klubbal.

Emil Nielsen betölti a teljes kaput. Nem csoda: 195 centiméter magas és 101 kilogramm... Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ez még ugyan semmit sem jelent, mindenesetre

hatásos volt Kretzschmar részéről, hogy „bedobta a pocsolyába a követ”, hiszen a hírt azóta több kézilabda-szakíró és -portál is átvette,

ám itt azért jön egy csavar a történetben.

Ugyanis a Telekom Veszprém a közösségi oldalán kategorikusan cáfolta a felröppenő pletykát, és üzent is Stefan Kretzschmarnak:

Április 1-je még nem jött el, alaposan elnézted a dátumot. Nem vártunk ilyen nyilatkozatot egy komoly klub komoly sportigazgatójától, mint amilyen te is vagy.

Reméljük, ez nem a Füchse Berlin álláspontja, és minél előbb korrigáljátok ezt a hibát”.

Ezzel együtt az is tény: az Emil Nielsennel kapcsolatban felmerülő 2 millió eurós ár csupán „világcsúcs-beállítás” lenne, hiszen 2015-ben pontosan ekkora összeget utalt át a francia PSG a Barcelonának Nikola Karabatic átigazolásáért.

Ahogy mondani szokták: kíváncsian várjuk a folytatást!

Nyitókép Fotó: MTI/Ujvári Sándor