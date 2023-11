Kiprich József (középen) két gólt lőtt az osztrákoknak az 1985-ös bécsi meccsen

Fotó: MTI-archív/Németh Ferenc

Esterházy Márton szintén ott volt az 1985-ös osztrák–magyaron a pályán, és arra is emlékszik, hogy a lefújás után százak rohantak a fűre.

„Rajtam csak az alsónadrág és a cipő maradt, de cseppet sem bántam”

– mondja Esterházy, aki csütörtök este Bulgáriában nézte tévén a válogatott mérkőzését, nem mellékesen szinte csak bolgárok társaságában… A kijutás szerinte is komoly eredmény: „Ez egy fantasztikus siker, Rossi nagyon jól összerakta ezt a csapatot, minden poszton megfelelő játékos szerepel és a csapategység is kiváló.

A bolgárok történelmet írtak, mert olyat, hogy egy szövetség a saját válogatottjára kérjen zárt kapus meccset, nem sokat hallottunk eddig.

Ezzel persze elvették, hogy a magyar csapat együtt örülhessen a szurkolókkal, de majd vasárnap ezt is be lehet pótólni!” – összegzett Eszterházy Márton.

Kovács Kálmán is stabil tagja lett a Mezey-féle magyar-válogatottnak, az 1985-ös bécsi mérkőzésen azonban még nem lépett pályára. A Honvéd egykori csatára úgy látja, a Rossi-csapat legnagyobb erénye, hogy tud nyerni. „Ez egy nagyon fontos tulajdonság a pályán. Ugyanakkor ott van Marco Rossi is, aki hihetetlen érzékkel nyúl a játékosokhoz. Bárkit tesz be a csapatba, működik vele a rendszer, és ha a jövő héten behoz egy új játékost, vele is fog. Ez az érzék is mutatja, hogy nagyon jó szövetségi kapitányunk van!”.