A legfontosabb, hogy van az egészsége?

Köszönöm szépen, javulgatok – kezdi Kiprich József. – Csúnya balesetem volt tavaly novemberben. Elestem, combnyak-törés lett a vége, ám már csak egy hónap és úgy néz ki, végre mankó nélkül járhatok.

Sokan keresték a 60. születésnapja miatt?

Nagyon, egész nap csörög a telefonom.

A Tatabányától is keresték? Csak azért kérdezem, mert korábban többször azt mondta, ahhoz képest, hogy a holland Feyenoordtól rendszeresen hívják, a Bányásztól elvétve.

Most ő is kerestek, lesz valamilyen ünnepség is.

Utólag visszanézve: elégedett a karrierjével?

Teljes mértékben.

A Tatabányánál csodás éveket töltöttem, utána pedig a holland Feyenoord nagy ajándék volt az élettől.

Hetente 40–50 ezer fanatikus drukker előtt játszhattam, megőrültek a labdarúgásért és azért gólokat is sikerült rúgnom. Vagy éppen sarkalni. Azt a találatot azóta is emlegetik Rotterdamban... Ha jól emlékszem a Fortuna Sittard ellen volt. Az ötös környékén kaptam a labdát, háttal a kapunak, gondoltam sarkalok egyet. Bejött.

Kiprich József (balról a második) az osztrákok elleni 3-0-ás idegenbeli győzelem után Bécsben. A fotó 1985-ben készült.

Fotó: MTI-archív/Németh Ferenc

Így utólag árulja el, a Mezey György-féle magyar válogatott alapembereként hogy-hogy nem csábították a nagy pesti klubok?

Csábítottak, de nem akartam menni.

Kik hívták?

Például a Honvéd, amelynek a keretében akkor 12 válogatott játékos volt, de hívott a Vasas és érdeklődött a Ferencváros is, de nem mentem. Jól éreztem magam Tatabányán, és jól érzem magam most is a városban.

A Feyenoord mellett más külföldi csapatok is keresték?

Még korábban vitt volna a német Stuttgart, ahol Arie Haan volt a tréner, de pont eltörtem a lábam, így nem lett belőle semmi. Érdeklődött az olasz Lecce is, és

tudom, hogy ott voltam a német Bayern München ötös listáján is, de végül más mellett döntöttek.

Mikor kint játszottam a Feyenoordnál, az Ajax akart átigazolni, de a rotterdami szurkolók, akiket nagyon szerettem, megorroltak volna rám.

A magyar válogatottban melyik mérkőzésére emlékszik a legszívesebben?

Nem fogok meglepetést okozni: az 1985-ös, osztrákok elleni 3–0-ra, amikor Bécsben nyertünk. Azon a meccsen dőlt el, hogy kijutunk az 1986-os világbajnokságra és nem mellesleg két gólt lőttem.

Ha már az 1986-os vb-t említette. Nem is olyan régen azt nyilatkozta valahol, biztos, hogy valamivel megmérgezték a csapatot, ennek a számlájára írható a szovjetek elleni 0–6.

Más nem lehetett, hiszen a meccs előtt egy héttel futottunk, mint a nyúl, jó erőben voltunk, a szovjetek ellen pedig én is azt éreztem – mint mindenki más a csapatban – hogy gyengék vagyunk, nincs erőnk semmire. Olyan van, hogy egy-két játékos rosszul érzi magát, de, hogy egy egész csapat?

Azt is mondta valahol, hogy anno a Feyenoordnál a havi jövedelmének 25 százalékát egy pénzügyi alapba helyezte a klub, amelyhez csak a játékos-pályafutása befejezése után nyúlhatott.

Igen, és remek döntés volt. Jó lenne, ha máshol is így működne, mivel sok játékos, hiába keres jól, a karrierje befejezése után ott áll a nagy semmiben és sokszor már pénze sincs. Én például abból a pénzből élek azóta is, az a 25 százalék teszi ki a jövedelmemet.

Más bevételi forrása nincsen?

Jelenleg nincs. Játékosmegfigyelőként segítem a Feyenoordot, de azt nem pénzért teszem.

A rotterdami klub drukkerei olyannyira a szeretik, hogy rendszeresen bekopognak önnél Tatabányán. Jól esik?

Jönnek, mivel a környéken több olyan szálloda is van, amely közkedvelt a holland turisták között. Örülök neki, hogy nem felejtettek el.

Kiprich lendületben. A magyar fociválogatott 3-0-ra győzte le Brazíliát 1986-ban.

Fotó: MTI-archív/Németh Ferenc

Közismerten szenvedélyes horgász. Azt hallottam, korábban a Fradi-edzőjét, Sztanyiszlav Csercseszovot is el akarta hívni pecázni.

Nem lett belőle semmi, az ismert okok miatt.

Egyébként honnan ismeri?

Kevesen tudják, én rúgtam ki a fogát.

Tessék?

Még Taskentben, egy szovjet–magyar ifjúsági válogatott meccsen. Kapus volt, rossz helyen állt. Azóta ismerem…

Egyébként mit szól hozzá, hogy Csercseszov után, a góleső ellenére Máté Csabának is megköszönték a munkáját a Fradinál?

Bevallom, meglepődtem. Nagyon eredményes volt a csapat Máté Csabával és a játékuk is tetszett.

És, hogy tetszik Szoboszlai Dominik liverpooli produkciója?

Sejtettem, hogy berobban.

Szoboszlai Dominik elég jól lő, nem lassú és technikás, még nagyon sokra viheti.

Az ön fiai fociznak még?

Igen, az egyikük itt Tatabányán, a másik Tatán. De más stílusban játszanak, mint én.

Miért? Mi jellemezte Kiprich Józsefet?

Azt mondják, elég lendületes voltam a pályán. Mondjuk ez a balesetem miatt most kevésbé mondható el rólam…