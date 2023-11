Korrupció és káosz – miért beteg a bolgár foci?

Hol vannak már azok az idők, amikor a Balakov, Jordanov, Sztojcskov fémjelezte bolgár Aranycsapat egészen az elődöntőig menetelt az Egyesült Államokban rendezett 1994-es labdarúgó-világbajnokságon? A bolgár labdarúgókból, azaz a válogatott beceneve alapján legyőzhetetlen és rettenthetetlen oroszlánokból öreg és fogatlan példányok váltak az évtizedek alatt, a szövetségi vezetők pedig sosem látott mélységbe züllesztették az egész sportágat.

A vb-éremről 1994-ben végül lemaradó, negyedik helyen záró bolgárok Kraszimir Balakov és Hriszto Sztojcskov Dream Team-tagságával, illetve Sztojcskov vb-gólkirályi címével és Aranylabdájával vigasztalódhattak, ami az azóta történtek ismeretében egészen kimagasló teljesítmény. Nem kétséges, ez volt a bolgár labdarúgása Aranycsapata.

A lendület elrepítette őket történetük első Európa-bajnoki szereplésére is: ott lehettek az 1996-os angliai kontinenstornán (egy győzelemmel nem jutottak tovább a csoportból), illetve kvalifikálták magukat az 1998-as franciaországi vb-re is (ott egyetlen ponttal zártak a csoport negyedik helyén), a spanyoloktól elszenvedett 6-1-es vereség azonban már jelezte, az újabb generációt elkerülik majd a zajos diadalok. Egy ország labdarúgását alapjában meghatározó válogatott sikerek szépen lassan elmaradtak, és ha nem is látványosan, de fokozatosan elindult a mélyrepülés.

Válogatott csatáraink a Balkánon

Bő 20 évvel ezelőtt két válogatott csatárunk, Ferenczi István és Kabát Péter is játszott a bolgár élvonalból akkoriban kiemelkedő Levszki Szófiában, így első kézből tapasztalhatták meg az ország labdarúgásának állapotát. Kabátnak főleg szép emlékei vannak abból az időszakból, és a mai napig kapcsolatban áll néhány helyi szurkolóval.

„A 2000-es évek elején még szerencsések voltunk, akik ott játszottunk. Az még jó korszak volt, ráadásul az ország legnépszerűbb csapatával veretlenül nyertük meg a bajnokságot, illetve a kupagyőzelemre is büszkék lehettünk. Emlékszem, milyen szinten kimagaslottunk abból a ligából. Szófiát is megkedveltem az ott töltött idő alatt, a szurkolótábor pedig engem szeretett meg. Jól éreztem magam, a mai napig tartom a kapcsolatot 5-6 szurkolóval, akikkel rendszeresen beszélek. Nagyon komoly hangulatot teremtettek a lelátón a Levszki–CSZKA derbiken, az mindenképpen szép emlék.

A Levszkinél rendesen ki voltunk fizetve, teljesítették a vezetők, amit vállaltak, mondjuk ebben az is közrejátszott, hogy jöttek az eredmények. A többi csapatnál viszont nem ez volt a jellemző.

Szomorú látni, hogy mostanra idáig süllyedt idáig az ország labdarúgása. Vicc, hogy ne legyen egy stadion, ahol le lehetne játszani az Eb-selejtezőt. Ezen ment a cirkusz egy hétig! De végül örülök hogy lesz meccs, és a pályán juthatunk ki az Eb-re. Mert, hogy kijutunk, abban biztos vagyok, jobbak vagyunk, csak azt sajnálom, hogy megfosztják a magyar szurkolókat az élménytől” – hangsúlyozta Kabát a Mandinernek.

Rasszizmus, maffia, fogadási botrány

Legutóbb nagy tornán 2004-ben jártak a bolgárok, a portugáliai Eb-n azonban csúnyán leszerepeltek. Kaptak egy ötöst a svédektől, kettőt a dánoktól, egyetlen góljukat az olaszok ellen szerezték, tizenegyesből, de pont ezért sem járt. Három vereséggel az Európa-bajnokság hivatalosan is leggyengébb együtteseként kulloghattak haza, azóta pedig minden torna előtt rendre a selejtezők jelentik a végállomást. A következő generáció még kitermelt néhány nemzetközi klasszist, elég csak Dimitar Berbatovra vagy Sztilian Petrovra gondolni, a jelenkor labdarúgása azonban már messze alulmúlja a balkáni szurkolók várakozásait.

Felbőszült bolgár futballszurkolók tüntetése a szófiai Sas-hídon 2023. októberében. Fotó: Hristo Vladev/NurPhoto via AFP

Az elmúlt években a bolgár csapat ultrái leginkább a rasszizmussal összefüggésben kerültek a híradásokba. A 2012-es Eb selejtezői során az angolok színesbőrű játékosait találták meg a lelátóról, Ashley Youngra, Ashley Cole-ra és Theo Walcottra is hullottak a szitokszavak, a rasszista bekiabálások és a majomhuhogás után a Bolgár Labdarúgó Szövetséget 40 000 eurós pénzbírsággal sújtotta az UEFA. Hiába a büntetés, a probléma megoldatlan maradt. A 2020-as Európa-bajnokság selejtezői során ismét rasszista megnyilvánulások miatt kerültek fókuszba a bolgár ultrák a csehek, a koszovóiak és az angolok elleni meccseken. Szektorok bezárását rendelte el a nemzetközi szövetség, de átütő eredményt ez sem hozott. A bolgár rendőrség végül azonosított 15 szurkolót, akiket angol játékosok, Raheem Sterling, Marcus Rashford és Tyrone Mings rasszista inzultálásával gyanítottak, közülük hatot le is tartóztattak.

A szurkolók kevésbé „támogató” magatartása mellett a jelenlegi válogatott helyzete sem rózsás.

A bolgár nemzeti gárda idén még nem nyert mérkőzést, két döntetlen mellett hatszor kaptak ki, többek között Litvániától is, így nyeretlenül a G-csoport utolsó helyén szerénykednek.

A tavaly nyáron kinevezett szerb Mladen Krstajics szövetségi kapitány sem tett csodát, októberben el is bocsátották a gyászos eredménysor miatt, így a mieink ellen már Ilian Iliev dirigálja majd a válogatottat.

Ezek a jelenségek is jól mutatják: szinte semmi sincs rendben a Bolgár Labdarúgó Szövetség háza táján. A tömeges rendbontások kilátásba helyezésének a hírére pedig kellően be is rezeltek a szövetség vezetői. Bezárták a szurkolók előtt a kapukat (fájdalom, hogy ennek helyzetnek éppen a magyarok az elszenvedői, ráadásul egy sorsdöntő meccs előtt), cirkuszi sátorként költöztették a helyszínt egy hétig, ám az ország labdarúgását szem előtt tartó szurkolókat így sem tántoríthatják el az inkompetens vezetés elleni akcióktól. A bolgár szurkolók fordulók óta tiltakoznak a lelátókon a szövetség vezetőinek távozását követelve, legfőképpen az 1994-es vb három legendájával kapcsolatban, Boriszlav Mihájlovval, Jordan Lecskovval és Emil Kosztadinovval szemben telt be a pohár. A szurkolói vélemények szerint káosz és korrupció jellemzi a bolgár labdarúgást, miközben elhalad mellettük a világ. A márciusi budapesti Eb-selejtezőjük előtt 34–0-ás eredmény jelent meg a bolgár sajtóban, amely a két ország közötti infrastrukturális különbséget volt hivatott szemléltetni. Amíg Orbán Viktor 34 stadiont építtetett Magyarországnak, addig Bulgáriában egy sem épült...

A korábbi leverkuseni és manchesteri klasszis, a megújulást sürgető és az ellenzéket képviselő Dimitar Berbatov egyik múlt héten adott interjújában kifejtette véleményét a hazájában a labdarúgás körül uralkodó áldatlan állapotokról.

„Kritikus a helyzet. Tizennyolc éve hanyatlik a labdarúgásunk: rasszista botrány, a szövetségi elnök egy képen szerepel a fogadási maffia főnökével, Dan Tannal, lemond tisztségéről, aztán másfél év múlva úgy dönt, hogy visszatér – hallatlan!” – mondta, majd hozzátette, ha az UEFA és a FIFA becsukja a szemét, akkor a szurkolók fognak cselekedni.