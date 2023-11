Bátor kiállás: megfújta a játékvezető a sípot, de a válogatott játékosok egyike sem mozdult (VIDEÓ)

Az izraeli és a lengyel U21-es válogatott játékosai a pénteki mérkőzésükön közvetlenül a kezdés után egyperces, nem engedélyezett csendet tartottak a Hamász október 7-i támadásának áldozatai emlékére, miután a sportág irányító testülete állítólag elutasította a megemlékezés hivatalos megtartására vonatkozó kérést – számolt be róla a The Times of Israel.

A mérkőzés kezdetén a játékvezető megfújta a sípszót, de a játékosok egyike sem mozdult, hanem csendben álltak a Hamász terrorszervezet által elkövetett terrortámadásban megölt mintegy 1200 ember emlékére.

A lódzi stadionban csend honolt, a szurkolók is tisztelegtek az áldozatok előtt. Az izraeli kommentátorok és szurkolók széles körben dicsérték a lengyel csapatot, amiért a rivális csapat mellett foglalt állást.

Az UEFA egyelőre nem nyilatkozott nyilvánosan az ügyben.

A mérkőzést végül Lengyelország nyerte meg 2-1-re, ami csapást mért Izraelnek a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságra való kijutására.