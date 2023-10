Emlékezetes mérkőzést vívott egymással szeptember 30-án a Liverpool és a Tottenham, amelyen több a meccs eredményét döntően befolyásoló, megosztó bírói döntés is született. A legsúlyosabb köztük az ekkorra 10 emberre fogyatkozott Liverpool góljának érvénytelenítése, amely miatt utólag a Profi Játékvezetők Szövetsége is bocsánatot kért, beismerve, hogy hibás döntés született. Szoboszlai Dominik csapata a végén kilenc emberrel küzdve is kis híján elhozott egy pontot a londoniaktól, ám egy 97. percben született öngóllal végül kikaptak. A drámai mérkőzésről és a bírói ítéletekről Bede Ferenc egykori FIFA-játékvezetőt kérdeztük.

A hétvégén lejátszott Tottenham-Liverpool mérkőzésen számos megosztó bírói ítélet született. Többek között két piros lap és egy meg nem adott szabályos gól miatt marad emlékezetes a találkozó. Játékvezetőként mit gondol, helyes döntések születtek?

Külön kell választanunk az egyes eseteket. Vegyük időrendi sorrendben a dolgokat. Az első Curtis Jones kiállításának kérdése. A mai szabályok alapján amennyiben egy játékos – jelen esetben Jones – az ellenfelét látva olyan mozdulatot tesz, amely veszélyeztheti a másik játékos testi épségét, azért még akkor is kiállítás jár, ha a mozdulatsor a labda megszerzésére irányul, és előbb a labdát is találja el. Ez történt most is, hiszen Jones elérte a labdát, de lecsúszott róla a lába, és talppal találta el a Tottenham játékosának lábát. Ez alapján a mai szabályok szerint ez egy helyes játékvezetői döntés volt. Az érintett csapat ilyenkor persze mindig azzal védekezik, hogy a játékos a labdára ment.

Korábban valóban az volt a játékszabályban, hogy amennyiben a labdát találja el először a játékos, mindegy, hogy utána mi történik, még ha nagyon meg is rúgja az ellenfelet, akkor sem követ el szabálytalanságot. Ezen változtattak később a játékosok testi épségének megőrzése érdekében,

hogy a labdarúgók minél kevesebb sérülést okozzanak egymásnak, és ha látják, hogy nem érik el a labdát ennek a veszélye nélkül, akkor tompítsák a mozdulatot, húzzák vissza a labukat. Curtis Jones nem figyelt erre, és bár a tévéközvetítések közeli felvételei néha kicsit ijesztőbb képet festenek, de látható volt, hogy szinte behajlott az ellenfél játékosának a lába. Szerintem ez egy jogos VAR-beavatkozás és egy elfogadható kiállítás volt.

Mit gondol Diogo Jota kiállításáról?

Ez egy két sárga lapos kiállítás volt. Ráadásul majdnem egy percen belül kapta a két sárgát.

Ilyenkor azért felvetődik a játékos felelőssége, hiszen Jota az első sárga lapját követően ment bele egy olyan szerelési kísérletbe, amely egyértelműen újabb sárgát ért.

Felelőtlen módon hátulról megrúgta az ellenfelet, nem is kérdés, hogy ez szabálytalanság volt. Az első sárga lap más kérdés, itt szerintem úgy láthatta a játékvezető, hogy a portugál játékos összerúgta az ellenfele két lábát, ám a felvételt visszanézve látható, hogy nem ezt történik, csak nagyon közel kerülnek egymáshoz és a Tottenham játékos talpa ér össze a térdével, ráadásul nem is volt egy ígéretes helyzet. Ezt persze le lehet fújni, lehet érte szabadrúgást adni, de szerintem semmiképpen nem ér sárga lapot. Ettől függetlenül Jota részéről nagy felelőtlenség volt annak tudatában szabálytalankodni, hogy már volt egy sárgája.

Elérkeztünk a legvitatottabb döntéshez; Luis Díaz góljának érvénytelenítése még a Profi Játékvezetők Szövetsége szerint is hibás döntés volt. Ön mit gondol?

A felvételen egyértelműen látszik, hogy az asszisztens felemelte a zászlaját, és lest jelzett. A visszajátszáson pedig az is látszik, hogy ez egy videóról nagyon könnyen eldönthető helyzet volt, hiszen összesen két játékos közül kellett kiválasztani, hogy melyik van közelebb a kapuhoz. Ebben ráadásul még a pálya füvének a vonala is segített, szabad szemmel is látható volt, hogy ez nem volt leshelyzet.

Vannak nagyon bonyolult helyzetek, ahol számos játékos van, mindehová vonalakat kell húzni, és nagyon nehéz helyes döntést hozni. Ez nem ilyen volt.

Az elmúlt időszakban a hasonló helyzeteknél a közvetítésekben mindig megmutatták több kameraállásból, és berajzolták a képen, hogy miért les az adott helyzet. Én arra számítottam, hogy most is ez lesz, és amikor nem így történt, akkorá már sejthető volt, hogy itt valami technikai probléma lehetett a VAR-szobában.

Erre jött a hivatalos kommüniké, miszerint a VAR-os munkatársak azt gondolták, hogy a bíró megadta a gólt, és erre reagáltak úgy, hogy megerősítették a döntést. Csak hát nem ez történt, vagyis épp a helytelen döntést erősítették meg.

Teljesen érthetetlen, hogy miért nem látták, hogy milyen döntést hozott a játékvezető. Ráadásul a VAR-szobában három ember dolgozik, így pláne hihetetlen, hogy egy ilyen dolgot nem vesznek észre.

Az egyszerű nézőben ilyenkor azért felvetődik a kérdés, hogy „ezért kellett nekünk a csodálatos videóbíró-rendszer?”. Nem gondolja, hogy az ilyen esetek komolyan erodálják a VAR-ba vetett bizalmat?

A VAR szobában is emberek ülnek. A gólvonal-technológia más, hiszen ott a mesterséges intelligencia, a számítógép dönt. Itt azonban emberi döntések születnek, és ez azzal jár, hogy hibák is történnek. De ha minden igaz, amit az esettel kapcsolatban kommunikáltak, akkor

itt egy óriási, kapitális hiba történt. Olyan, aminek ezen a szinten semmiképpen nem szabadna megtörténnie.

Ezeket a mérkőzéseket rengetegen nézik, és látszik egy ilyen könnyen eldönthető helyzetben elkövetett hiba is óriási kavalkádot eredményezhet.

Mi lehet az eset következménye az érintett játékvezetőkre nézve?

Mindenképpen szankcionálni fogják a történteket. Általában a hibákért több-kevesebb mérkőzésre szóló eltiltást kapnak, de a vissaesők súlyosabb büntetést is kaphatnak. Olyanról is tudok, akinek végleg megköszönték a munkáját, és többén nem foglalkoztatják videós bíróként. A VAR elterjedésével valószínűleg egyre több ilyen büntetésről fogunk hallani. Érdekes, mert közben vannak olyan játékvezetők is, akik maguk kérik, hogy ne kelljen a VAR-szobában dolgozniuk – azt hiszem Anthony Taylor is ezt kérte.

Mi lehet az ügy folytatása a klubok szempontjából? A legtöbb vélemény szerint a szövetség semmiképpen sem hozna olyan döntést – például, hogy újrajátsszák a mérkőzést – amely precedenst teremthetne, hiszen akkor egyre több jogorvoslati kérelem születne.

Egyelőre senki nem tudja, hogy milyen egyéb döntés fog születni. (A Liverpool időközben kikérte a VAR és a játékvezető közt történt kommunikáció hangfelvételeit) Régen az ilyen esetekben azt monduk, hogy „műhiba” történt a meccsen. Ma ezeket már inkább játékvezetői tévedésnek nevezzük.A játékvezetői tévedések miatt azért nem szokták újrajátszani a mérkőzéseket mert, az valóban növelhetné ennek a precedensértékét.

Ez azonban egy speciális helyzet, hiszen a VAR is látta, hogy szabályos a gól, és mégsem vonatták vissza a játékvezető döntését.

Épp ezért most egy kicsit más jellegű tévedésről beszélünk. Nem tudjuk, a döntéshozók mit találnak ki. Láttunk már csodákat korábban, amikor nem hittük el, hogy egy játékos piros lapját visszavonják, mégis megtették. Ilyenkor az lesz a kérdés, melyik lobbierő tud jobban hatni.

A Premier League-nek mindenesetre jó reklám volt mindez...

A Premier League-gel foglalkoznak elegen, hiszen a világ egyik legmépszerűbb bajnoksága. Mindez inkább az angol játékvezetőknek rossz reklám, hiszen egy nagyon komoly hibának minősíthető döntést hoztak.

Luis Díaz meg nem adott gólja a felvételen 3:37-től látható: