„Nem kell attól leírni egy élsportolót, ha kihagy egy olimpiát” – szakembert kérdeztünk Milák Kristóf helyzetéről

Mindemellett felmerülhetnek egyéni nehézségek, családi tragédiák, élethelyzeti krízisek, problémák. De ott az úgynevezett normatív krízis is, hogy van egy fiatal felnőtt, akinek az identitásának egyetlen része van: az, hogy sportoló és úszó.

Teljesen normális, hogy egy ember életében vannak krízisek, és az ideg-, valamint az érzelmi rendszere ezek függvényében is fejlődik”

– húzta alá a szakember.

Hal Melinda szerint ráadásul „nem szokatlan, inkább előre felkészülendő nehézség, hogy fiatal felnőtt sportolóknál jelentkezik kiégés, motivációs probléma, vagy klinikai szintű mentális zavar”. A szakpszichológus szerint a sportoló ilyenkor „azt látja a környezetében, hogy a kortársai teljesen másképp élnek. Változik a támogatási rendszer a nagykorúak esetén és jelentős magánéleti krízisek alakuhatnak ki. Ezért sem véletlen, hogy sok élsportoló fiatal felnőttként hagy fel, nem ritkán két évtized után a versenysporttal” – fűzte hozzá.

Kristóf próbálta kommunikálni, hogy nincs olyan jól, hogy bizonyos versenyeken elinduljon?

A klinikai szakpszichológus ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy Milák Kristóf próbálta kommunikálni, hogy nincs olyan jól sem fizikálisan, sem mentálisan, hogy bizonyos versenyeken elinduljon. „Egyáltalán nem gondolom, hogy tudom, mi jár egy olimpiai bajnok kiváló sportember fejében. Ugyanakkor a sportolókat követő szakemberként korábbi nyilatkozatai akár cry for helpként is értelmezhetőek. De

azzal, ha az Úszószövetség vagy bármilyen felsőbb szerv ekkora nyomást helyez egy éppen krízisben lévő személyre, azzal nem viszik előrébb a teljesítményét”

– hangsúlyozta. „Tegyük fel, hogy Milák épp motivációs krízisben van, és esetleg felüti nála a fejét egy hangulatzavar vagy depresszió, és ez huzamosabb ideig fennáll – melyhez legtöbbször fizikai probléma társul –, akkor az egy beszűkült állapotot jelent, amiből nehéz kifelé kommunikálni. Általában a kliensek ekkor nem is tudnak jól, érthetően beszélni a helyzetről, érzésekről és hogy mire lenne szükségük. Jelen esetben pedig az a speciális helyzet is fennáll, hogy mint élsportolótól akkor is elvárják a teljesítményt, amikor mentális krízisben van” – részletezte.

„Láttuk más úszóinknál is, hogy nem jött be egy olimpia”

„Mindegy, hogy mekkora is a probléma, ilyen helyzetben nem lehet teljesíteni” – mutatott rá kérdésünkre válaszolva a szakember. Mint kifejtette: „azt nem tudom felmérni, hogy Milák Kristóf milyen fizikai és mentális állapotban van pillanatnyilag, de fontos lenne, hogy ne csak a következő, 2024-es olimpia lebegjen sokak szeme előtt. Milák még kellően fiatal ahhoz, hogy a 2028-as olimpia is számításba jöhessen nála. S

nem kell attól egy élsportolót leírni, ha egy olimpiát kihagy.

Láttuk más úszóinknál is, hogy nem jött be egy olimpia, és rá négy évre szinte új emberként tudtak a rajtkőhöz állni” – emlékeztetett.

Hal Melinda kérdésünkre válaszolva kitért arra is: „ha most elindul egy kommunikációs harc a médiában, az nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a felek békében tudják ezt a konfliktust rendezni egymás között. Viszont, ha tűzoltásról van szó, akkor megvannak a megfelelő személyek és szervezetek, akiket be kell állítani. De ez csak akkor működhet, ha most mindenki kicsit hátrarakja a saját sérelmeit” – emelte ki.

„Lelki segítség nélkül lehetetlen élsportolóként létezni!”

Kérdésre válaszolva Hal Melinda megjegyezte azt is: furcsának találja, hogy nincs mediátor egy ilyen nagy múltú, csodás eredményeket elért szövetség és a sportoló között, aki segítene az ilyen jellegű problémákat feloldani.

Miért nincs a Szövetségnek egy mentális krízisekre vonatkozó protokollja, amit ilyen helyzetekben alkalmazni lehetne? – vetette fel. „Akkor tudna a krízisintervenció hatékony lenni. Vagy ha van, miért nem alkalmazzák?” – tette hozzá. A szakember szerint ugyanis „ennek hiányában a sportolók mellett álló szakemberek sem tudnak mit tenni, és így fennáll annak a veszélye, hogy a sportolók versenyeket szalajthatnak el.

Milák Kristóf teljesítménye fantasztikus, sok lemondás van eddig elért eredményei mögött és a mellette dolgozó csapat is biztos vagyok benne, hogy a maximálisat nyújtja, osztozik a nehézségekben”

– húzta alá Hal Melinda.

„Néha úgy érzem, a különböző szövetségek nem haladnak eléggé a korral, a kommentelőkről nem is beszélve. Szomorúsággal tölt el mennyi zaklatást kell elviselnie egy sportolónak. Nem először látunk ilyet! Meg kell jegyeznem, szerintem alapvető emberi jog, hogy mindenki a legmegfelelőbb mentális segítséget kapja. S ha ezt megkapja, nem kell a tartozásokon töprengeni. Ma lelki segítség nélkül ugyanis lehetetlen élsportolóként létezni! A konfliktusok gyors rendezését és eredményes közös munkát kívánok a feleknek a célok mentén!” – zárta gondolatait a klinikai szakpszichológus.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István