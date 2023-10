Marco Rossi előre megmondta, a Real Madrid sztárja megirigyelte Szoboszlai Dominik bombáját

Akkora kapufát rúgott, hogy gól lett belőle

Jude Bellingham tündöklése mellett a Nápolyban aratott sikerhez nagy szüksége volt a királyi gárdának egy hatalmas átlövésre is. Ezt egy óriási és különleges ágyúzással Federico Valverde vállalta magára. Az uruguayi távoli ágyúzása hasonlított Szoboszai Dominik a minap a Leicester City elleni góljához. Ez esetben is szerepet játszott a keresztléc, ám amíg a magyar középpályás lövése nyomán a labda védhetetlenül vágódott a kapuba, ezúttal előbb a kapus tolta a lécre, onnan a fejére, majd a hálóba pattant. Kétségtelenül irtózatos erejű löket volt ez is... Valverde egyébként is nagy gólok mestere, ritkán – átlagosan minden tizedik meccsén – „szól” hozzá, ám akkor nagyon.

„Az egyik ellenfelem viccelődött velem. Azt mondta, nem is én szereztem ezt a gólt. Kiváló mérkőzés volt remek hangulatban, a legfontosabb, hogy nyertünk. Az elején szenvedtünk, majd irányítottuk a játékot. Önkritikusnak kell lennünk, tudunk sokkal jobban is játszani” – értékelt röviden Federico Valverde.

Ami a statisztikákat illeti, a Real Madrid 3-2-es nápolyi győzelme véget vetett egy 13 mérkőzéses hazai veretlenségi sorozatnak, egyúttal a spanyolok sorozatban nyolcadik olaszországi találkozójukat nyerték meg. Csak hab a tortán a diadal Carlo Ancelotti számára, a 64 éves olasz edző nemes bosszút állt. Helyi sajtóértesülések szerint a Real Madriddal éppen abban a szállodában lakott, amelyben 2019-ben kirúgták a Napoli éléről.

Újabb magyaros bajor boldogság

A kedden pályára lépett 16 csapat közül már csak kettő százszázalékos: a C-csoportban a Real Madrid és az A-ban a Bayern München. Utóbbi élére visszatért a nyitányon eltiltását töltő Thomas Tuchel vezetőedző, akinek ezúttal is jól jöttek segítője, Lőw Zsolt meglátásai, tanácsai. a Manchester United 4-3-as legyőzését követően Dániában alaposan megszenvedett a bajor sztárcsapat, amely végül hátrányból fordítva 2-1-re győzött Koppenhágában egy könnyed matinénak induló találkozón. A másik kedden szerepelt „magyaros” csapat fájó vereséget szenvedett. A sérülése után még mindig nem bevethető Schäfer András nélkül, az ex-ferencvárosi Aissa Laiduonival felálló Union Berlin 2-0-ás előnyről kapott ki 3-2-re hazai pályán a portugál Bragától, és továbbra is pont nélkül sereghajtó.

A játéknap egyik legszebb gólját Mauro Icardi szerezte, egy átemeléssel vezette 3-2-es sikerre csapatát, a Galatasaray-t a Manchester United otthonában. Volt mit jóvátennie az argentinnak: szokása szerint előtte kihagyott egy újabb büntetőt. Ahogy az alábbi videón látható, néhány napja, most sem találta el a kaput, ami csak 7 méter széles...

A labdarúgó Bajnokok-Ligája keddi eredményei

A-csoport: Köbenhavn – Bayern München 1-2, Manchester United – Galatasaray 2-3

B-csoport: Lens – Arsenal 2-1, PSV Eindhoven – Sevilla 2-2

C-csoport: Napoli – Real Madrid 2-3, Union Berlin – Braga 2-3

D-csoport: Inter – Benfica 1-0, Salzburg – Real Sociedad 0-2

A szerdai program

E-csoport: Atletico Madrid – Feyenoord, Celtic Glasgow – Lazio

F-csoport: Newcastle – Paris SG, Dortmund – AC Milan

G-csoport: Leipzig – Manchester City, Crvena Zvezda – Young Boys

H-csoport: Porto – Barcelona, Antwerpen – Sahtar Donyeck

