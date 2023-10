Marco Rossi elmondja, miért értékelik nagyra Szoboszlai Dominikot Angliában (VIDEÓ)

Hajrá, magyarok! – Az Európa-Bajnokságért játszunk a szerbek ellen

Papíron a szerb válogatott az erősebb, ám Marco Rossi együttese már szeptemberben is bebizonyította, vannak olyan erényei, amelyek bárki ellen képessé teszik a győzelemre. Szoboszlaiék pedig most is kellően motiváltak: a csoportrangadó megnyerésével óriási lépést tehetünk az Eb felé.