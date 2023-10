Így győzzük le a szerbeket! – a Mandiner szakértői elárulják

Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány: A helyzet nem optimális, de...

„A Szerbia elleni találkozó akkor is háromesélyes lenne, ha minden játékosunk egészségesen és jó formában várná a csoportrangadót, hiszen az ellenfél extraklasszis játékosokkal rendelkezik. Éppen ezért volt óriási bravúr a belgrádi győzelmünk! Willi Orbán helyettesítésére nincs alternatíva, őt gondolom, Botka Endre vagy Fiola Attila pótolja majd, de az is kérdés, hogy a hátsó alakzat szélén vagy belső védőként. A helyzet nem optimális, a játékhiány valóban nem kellemes, de bízunk abban, hogy áthidaljuk az előttünk álló problémákat, hiszen a korábbi találkozókon is bebizonyosodott: a magyar válogatott tagjai mentálisan rendkívül erősek, és az előttünk álló két selejtezőre is tökéletesen ráhangolódnak majd. Bízom benne, hogy Szerbia ellen minimum döntetlenre jók leszünk, 1-1-et várok ezen a találkozón, míg Litvániában egy magabiztos 2-0-s sikerben reménykedem.”

Dragóner Attila 28-szoros válogatott labdarúgó: Mocsi Attila lehet a titkos ász?

„Teljesen egyértelmű, hogy Willi Orbán a magyar válogatott védelmének oszlopa, egy rendkívül fontos személyiség, aki nagyon hiányzik majd középről. Meg kell találni azt a mentálisan is erős egyéniséget, aki megfelelően tudja majd pótolni őt. Zalaegerszegen együtt dolgoztam Mocsi Attilával, így tudom, hogy ő képes lenne erre, de abszolút újonc. Természetes, ha a szövetségi kapitány egy rutinosabb játékossal próbálkozik, már csak azért is, mert egy begyakorolt játékrendszerbre könnyebb beilleszteni egy tapasztalt labdarúgót. A játékhiány hosszú távon nem szerencsés dolog, de azért korábban is volt rá precedens, hogy a nemzeti csapatban olyan labdarúgók jutottak szóhoz, akik a klubjaikban kissé háttérbe szorultak. A hangulat fantasztikus lesz a Puskás Arénában, biztos, hogy mindegyik futballistánk feldobódott állapotban lép pályára, éppen ezért az újabb győzelmünkben bízom. Szerbiát és Litvániát is 1-0-ra verjük!”

Szoboszlai Dominik biztos, hogy játszik - mindegyik korosztály nagy örömére! Fotó: Mandiner/Trenka Attila

Mészöly Géza az U19-es válogatott korábbi szövetségi edzője: Annyira együtt van a gárda, hogy képes minden akadályt legyőzni!

„Korábbi válogatott játékosként – még ha nem is szerepelhettem olyan sikeres nemzeti csapatban, mint a jelenlegi – pontosan látom: a felmerülő problémák ellenére annyira együtt van a gárda, hogy megújulva, minden akadályt képes legyőzni! Valóban igaz, hogy több játékosunk a klubjában háttérbe szorult, és korábban Marco Rossi azt mondta: csak arra számít a válogatottban, aki a csapatában is rendszeres játéklehetőséghez jut; de ez most az a szituáció, amikor – a kivétel erősíti a szabályt! Egy-két meccsre mindenki fel tudja szívni magát, és éppen

a nemzeti csapatban való sikeres szereplés változtathatja meg Szalai Attila pozícióját a Hoffenheimben, vagy éppen Rossi mester nagy kedvence, Nagy Ádám is éppen ez által tudja visszaszerezni a helyét a Pisa kezdőcsapatában.

A klubjaikban kimaradó játékosok tettek annyit a magyar válogatottért, hogy most egyfajta gesztust gyakoroljon velük a kapitány. Kedvező helyzetben vagyunk, hiszen nem kell mindenáron győznünk, de a játékosaink vannak annyira profik, hogy a maximumot hozzák ki magukból. A szerbek és a litvánok legyőzésével biztos, hogy kijutunk az Európa-bajnokságra, és én örök optimistaként 2-1-es és 2-0-s sikerünket várom.„

Varga Barnabás újra nyerőember lehet! Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Várhidi Péter korábbi szövetségi kapitány: A középső védő hiánya évtizedes probléma a magyar labdarúgásban!

„A mai magyar válogatottat korábban az jellemezte, hogy a klubjában minden futballista rendszeres játéklehetőséghez jutott, az európai topbajnokságban szereplők is. Ez korábban soha nem volt így, és ezért is lett sikeres a nemzeti csapat! A közelmúltban több labdarúgónk is csapatot váltott, ez nem minden esetben volt jó döntés.

A kapuban a Gulácsi Péter helyett szóhoz jutó Dibusz Dénes maximálian megállta a helyét,

Botka Endre csak abban az esetben játszik a válogatottban, ha valaki kiesik a kezdőből, az pedig teljesen egyértelmű, hogy a hátsó alakzatból Willi Orbán hiányzik a legjobban – a középső védő hiánya egyébként is évtizedes probléma a magyar labdarúgásban! Szalai Attila abban az értelemben veszélyes lehet, hogy ő korábban sem a technikai tudásával, hanem a lelkesedésével és a robosztusságával hívta fel magára a figyelmet. Nagyon bízom benne, hogy az összes problémát sikerül megoldanunk, és ezek ismeretében 4 ponttal tökéletesen elégedett lennék! Az idegenbeli siker után Szerbia ellen elég lenne egy döntetlen (1-1), és annak a válogatottnak, amely ki akar jutni egy világversenyre, Litvániát oda-vissza meg kell vernie. Ezt mi is megtesszük, 2-0-ra győzünk Kaunasban.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt