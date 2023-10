Ifjabb Papp László: Apám depressziós ember lett, miután abbahagyatták vele a bunyót

Húsz éve, hogy örökre elaludt a világ ökölvívásának meghatározó alakja, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László. A Görbe becenévre hallgató bajnoknak és feleségének egy gyermeke született, ifjabb Papp László, aki mindent megtesz, hogy ne felejtsék el az emberek az édesapját. Ő egyébként televízió és rádióműszerész lett, s bár járatos volt a bunyósok világában, fel sem merült, hogy ő is az legyen.

„Apám soha nem erőltette, hogy én is ökölvívó legyek.

Levitt az edzésre gyerekként, de engem a zene sokkal jobban érdekelt, amatőr beategyüttesekben doboltam akkoriban. Egyébként ő is szerette a zenét, a nagypapám klasszikus hegedűre taníttatta. Jó ritmusérzéke volt, de ezt a ringben is láthattuk” – mondja a 68 éves ifjabb Papp László, aki nem titkoltan azzal a szándékkal írt könyvet az édesapjáról, hogy elevenen tartsa az emlékét. „Azért, hogy ha valaki sosem hallott róla, ő is tudja ki volt. Sokat beszélgettem apámmal, ezeket a diskurzusokat írtam le és ezernél is több újságcikket is átnéztem. Nem vagyok író, éppen ezért a kéziratot megmutattam a Kossuth-díjas magyar költőnek, írónak, Gyurkovics Tibornak. Megkértem, mindenképpen mondja el, ha nem jó. Az elolvasása után azt mondta, rendben van, lehet belőle könyv.”

Papp László és a kisfia. A fotó 1963-ban készült.

Fotó: MTI/Petrovits László

Ifjabb Papp László szerint az édesapja jámbor ember volt, kenyérre kenhető, érzékeny férfi. Persze a ringben nem. Ott arra törekedett, hogy tisztességes eszközökkel, de jobb legyen, mint a riválisa. Mint közismert, Papp László háromszor nyert olimpiai bajnoki címet, a profi karrierbe is sikeresen belevágott, ám a kommunista pártvezetés végül nem engedte, hogy a profi világbajnoki övért megmérkőzhessen. A fia szerint mindez komoly törést okozott az édesapja lelkében. „Szerintem a későbbi betegségébe is belejátszott. Apám letört, depressziós ember lett, mikor abbahagyatták vele a bunyót. Ott voltam, láttam, érzékeltem mindent. Sokszor megesett, hogy leült tévét nézni, aztán csak bámult a semmibe. Tudtam, hogy ilyenkor azon rágta magát, mi lett volna, ha engedik a világbajnoki övért bokszolni.”

A fiú emlékezete szerint, amikor Marosán Györgyöt Kádár Jánosék félreállították, az apja elment Marosánhoz, aki azt mondta neki, nem tud már segíteni, őt is hazavágták. „A sport Biszku Bélához került, apám vele is beszélt, de nem engedte, hogy tovább folytassa a profi karrierjét. Végül már nem álltak szóba vele, az útlevelét is bevonták” – folytatta ifjabb Papp László.