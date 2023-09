Völler jött, és a németek legyőzték a franciákat – de mi/ki jön ezután?

Úgy tűnik, rövidtávon profitált a német válogatott abból, hogy a Japán válogatottól elszenvedett megalázó, 4-1-es vereséget követően a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) történelmi lépésre szánta el magát, és olyat tett, mint fennállása alatt eddig sosem: leváltotta a szövetségi kapitányt, Hansi Flicket. Az elmúlt – lassan években mérhető – időszakban a Nationalelf messze nem éri el azt a teljesítményt, amely korábban jellemezte, és amit elvárnának tőle. A német válogatott az oroszországi és a katari világbajnokságon egyaránt kiesett a csoportkörben, a 2021-ben megrendezett 2020-as Európa-bajnokságon pedig mindössze a nyolcaddöntőig jutott, de az is nagyon nehezen jött össze.

A DFB jelenleg keresi Hansi Flick utódját, és az már világos, hogy kikből nem lesz német szövetségi kapitány, de amíg megtalálják, ideiglenesen a legendás Rudi Völler vette át a csapat irányítását. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az egykori válogatott játékos megjelenése jó hatással volt Müllerékre, hiszen egészen jó játékkal nyertek az eddig hibátlan világbajnoki ezüstérmes francia válogatott ellen.

Nem mellékes körülmény, hogy Deschamps együttesében ezen a mérkőzésen nem szerepelt a vb-döntőben három gólt szerző Kylian Mbappé. Igaz, a németeknél pedig egyik legjobb játékosuk, Joshua Kimmich nem játszott.

A lap a Kicker összeállítását idézi, amely szerint csak egy német német szövetségi kapitány volt, aki rögtön az első meccsén egy top válogatott ellen győzelemmel tudott bemutatkozni, mégpedig ugyanaz a Rudi Völler, aki ezen a mérkőzésen vezette a válogatottat. 2000-ben egy 4-1-es győzelemmel debütált Spanyolország ellen. Völler csak ideiglenesen vállalta a feladatot, kizárólag erre, a franciák elleni egy meccsre, amelyen a németeknek nagy szükségük volt a sikerélményre.

A német együttes rögtön a meccs elején meg is szerezte a vezetést, Thomas Müller talált be a negyedik percben, és a gól mellett egyéb jó megoldásaik is voltak. A franciák akárhogy igyekeztek, nem tudtak kiegyenlíteni. Sőt Sané révén a németek előnye kettőre nőtt, amire

csak a meccs végén Griezmann tizenegyesével tudott válaszolni a francia válogatott, amely idén még gólt sem kapott eddig.

A nagy kérdés, hogy ez az egyénileg kiváló játékosokból álló együttes hogyan tud újra jó játékra képes csapattá változni, a még nagyobb pedig, hogy kinek a vezetésével. Völler ugyanis megy, de azt nem tudni, ki jön a helyére.

Németország–Franciaország 2-1, gól: Müller (4.), Sané (87.), valamint Griezmann (89. – 11-esből)

Nyitókép: David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP