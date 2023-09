Szoboszlaival a Liverpool verhetetlen? Remek formában a Tottenham elleni rangadó előtt!

Azért nem kell különösebben félteni a Vörösöket, hiszen a kiváló forma mellett hétről hétre tanúbizonyságot tesznek remek küzdeni tudásukról is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az eddigi hat bajnokiból hármat (a Bournemouth, a Newcastle United, és a Wolverhampton Wanderers ellen), valamint a Linzer ASK elleni Európa Liga-csoportmérkőzést, és a legutóbbi, Leicester City elleni Ligakupa-mérkőzést is vesztett állásból fordították meg.

Ami a magyar futballdrukkerek számára szívet melengető: a jelenleg a Premier League második helyén álló Liverpool egyik kulcsjátékosa Szoboszlai Dominik, aki szinte az első perctől beilleszkedett a világsztárok közé, hamar közönségkedvencé vált. Ezt igazolja, hogy a „Szoboszlai” feliratú 8-as mez a legkelendőbb portéka a Mersey-parti klub webshopjában és ajándékboltjában egyaránt.

Ha csak a legutóbbi két tétmérkőzést nézzük: a West Ham United elleni 3-1-es győzelemből a magyar válogatott csapatkapitánya szokás szerint remek játékkal vette ki a részét. Az Ota statisztika-elemző oldal szerint Szoboszlai nyolc mutatóban is a legjobb volt a Liverpoolban; ezek szerint neki volt a legtöbb labdaérintése (103), passzkísérlete (87) hosszú passza (9), legtöbb passza a támadóharmadban (35), illetve a támadóharmadba (10), ő adta a legtöbb progresszív passzt (15), ő sprintelte a legtöbbet (24), ráadásul ismét ő futotta a legtöbbet az egész mezőnyben (11,23 kilométer).

A mai Liverpool kulcsfigurái: Jürgen Klopp vezetőedző és Szoboszlai Dominik Fotó: MTI/AP/Jon Super

A hétközi, Leicester City elleni Ligakupa-mérkőzésen – amint várható volt – Klopp mester pihentette a kulcsjátékosokat, így Szoboszlai Dominik is a kispadon kezdett, ám miután a 65. percben is csupán 1-1-re állt a meccs az Anfield Roadon, a német szakvezető honfitársunkat, valamint az uruguayi gólzsákot, Darwin Núnezt is bevetette – nem kis büszkeséggel jelenthetjük: a hazai publikum óriási üdvrivalgással fogadta a magyar középpályás pályára lépését.

Ráadásul a rajongás öt perc múlva a tetőfokára hágott, hiszen Szoboszlai Dominik pályafutása egyik legnagyobb bombagólját szerezte (ezt itt nézhetik meg), végül a találkozót a Pool 3-1-re nyerte meg. Nem véletlen, hogy nem csak az angol szakújságírók, hanem a klub szurkolói közül is egyre többen a Liverpool legendájához, Steven Gerrardhoz (aki egyébként Dominik gyermekkori példaképe) hasonlítják honfitársunkat,