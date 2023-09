Sportközgazdász: Ha Szoboszlai Dominik lehúz tíz évet a Liverpoolban, legenda lesz

Szoboszlai Dominik „jókor van jó helyen” – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász. A Liverpool Dénes szerint egy „világmárka”, és minden egyes mérkőzés emeli a magyar játékos értékét. „Ugyanaz a teljesítmény más polcon van a Premier League-ben, a Bundesligában vagy a Serie A-ban” – mondta.

„Az biztos, ha Szoboszlai Dominik itt lehúz tíz évet, akkor valóságos legenda lesz,

ez pedig a futballhírességek csarnokának legmagasabban lévő vitrine” – tette hozzá. A spotközgazdász arról is beszélt, hogy „ sportot szerető közvélemény, a szülők, a gyerekek valóban figyelnek rá. Azáltal, hogy eljutott egy játékos a Premier League-be, a világ egyik legnagyobb futballmárkájához, ez óriási hatással van. Valóban azt mutatja a szülők és a gyerekek számára, hogy

van valós esély magyar embernek eljutni a csúcsok csúcsára.

Ennek hatása felbecsülhetetlen.”

Arra a kérdésre, hogy minek köszönhető Szoboszlai sikere azt válaszolta, hogy nagyon tudatosan építették az ő karrierjét. Érdemes követni, hogy lépett egyre feljebb, egyre komolyabb csapatokhoz. „Nem az volt a cél, hogy egyből a Barcelonában futballozzon. Salzburg, Lipcse, Liverpool. Ez is egy nagy tanulság” – fogalmazott. Dénes Ferenc arra is kitért, hogy a magyar akadémiai rendszer szervezettségét és infrastruktúráját tekintve az egyik legjobb Európában. Minden adott ahhoz a magyar akadémiai rendszerben, hogy ha van egy tehetség, abból komoly játékos legyen. Ugyanakkor két problémát is kiemelt, kevesen vagyunk, kevés a gyerek, korlátozott a tehetségek száma, a másik pedig, a közeg, amely körül veszi a gyereket a a szülők részéről, a versenyrendszerben, a magyar közegben.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell