Mi lesz Máté Csaba sorsa a kispadon?

Hetek óta árgus szemmel figyeli a hazai és nemzetközi szakma, hogy Máthé Csaba a Fradi korábbi pálya-, most beugró, de hivatalosan megbízott vezetőedzője miként bírja el a nyomást a nemzetközi kupaselejtezőkben.

A Fradi vele hozta a nemzetközi kupaszereplést, de kérdés, hogy vajon ezek után vele megy-e tovább a csapat?

Pénteken délután eldől, hogy a Ferencváros mely csapatokkal találkozik az őszi Konferencia-liga csoportkörében, de nemsokára a klub vezetőségének vélhetően arról is döntenie kell, ki ül majd a kispadon ezeken a mérkőzéseken a csapat vezetőedzőjeként.

Ne felejtsük: a Ferencváros a visszavágón is kiütötte a Zalgiris Vilniust (összesítésben 7-0-val jutott a főtáblára a magyar csapat) a Konferencia-liga selejtezőjében és így folytathatja menetelését az elmúlt évekhez hasonlóan a nemzetközi kupa-sorozatok egyikében, ezúttal a harmadik számúéban, az európai Konferencia-liga főtábláján.

Budapest, 2023. augusztus 31. A ferencvárosi Varga Barnabás (b) és Jurij Kendis, a litván csapat játékosa a labdarúgó Konferencia-liga negyedik selejtezõfordulójának második, Ferencvárosi TC - Zalgiris Vilnius mérkõzésén a Groupama Arénában 2023. augusztus 31-én. MTI/Kovács Tamás

A szurkolók ezzel mintha végleg megbocsájtották volna a váratlan kudarcot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, még az első fordulóban a KÍ Klaksvík ellen.

Eleve több mint tizenkét ezren látogattak ki a Groupama Arénába csütörtök este a lényegében tét nélküli mérkőzésre, majd a találkozó után hatalmas ünneplésben részesítették a csapatot. Máté Csaba nevét skandálták a drukkerek a mérkőzés végén – erre azért a vezetőség is figyelni szokott, ha valakinek a jövőjéről kell dönteni. A találkozót követően az nso.hu rá is kérdezett ezekre a pillanatokra:

Az ember ilyenkor elérzékenyül, de elég régóta vagyok itt a Fradinál, tudom, hogy itt vagy lakodalom vagy temetés van. Most lakodalom van és remélem, hogy a temetés csak sokkal később jön, sokkal később.

Köszönet ezért a stábomnak és a szurkolóknak. A drukkerek végig űzték-hajtották a csapatot, akik pedig igyekeztek ezt megszolgálni helyzetekkel, gólokkal” – reagált a szakember.

Máté elmondta, sok szép emlék köti a futballhoz, de ez a mostani selejtező kiemelkedik közülük, és ott van a legszebb háromban, hiszen más úgy ülni kispadon, hogy neki kell döntéseket hoznia, és más egy stáb tagjaként.

Egyúttal köszönetet mondott azoknak az edzőknek, akikkel az elmúlt tíz évben együtt dolgozhatott, akiktől sokat tanulhatott.

Varga Barnabás az utóbbi mérkőzéseken mindig góllal, Máté Csaba megbízott vezetőedző sikeres taktikával segítette a zöld-fehéreket az Európa Konferencia-liga szerepléshez. MTI/Kovács Tamás

Máté Csaba teljesítette a rá bízott feladatot, s nagyon valószínű, hogy hamarosan, akár pár napon belül bejelentheti a klub vezetősége, hogy végleges megbízást kap(hat) – ahogy erre az mno.hu értékelése is kitért. Finoman ő maga is erre utalt a Zalgiris elleni mérkőzés után, még akkor is, ha bizonyos irányokból érezhető egyfajta nyomás arra nézve, hogy a Fradi élére neves edző kell.

Van egy megállapodásunk a vezetőséggel”

– fogalmazott kissé sejtelmesen Máté Csaba, de a mondatot nem fejezte be. Ezek után, kérdésre válaszolva a csoportkörös folytatásra is kitért.

Néha kicsit úgy érzem, sokan lenézik ezt a sorozatot, de erre nincs semmi ok. Az európai szereplés mindig fontos,

az, hogy milyen tervekkel vághatunk neki a folytatásnak, nagyban függ attól, kikkel találkozunk majd a csoportkörben, mert ugyanolyan erősségű ellenfelek is jöhetnek, mintha az Európa-ligában szerepelnénk.”

A Ferencváros Európa Konferencia-liga sorsolása ma 14.30-perckor kezdődik Monacóban, amelyről a Mandiner is beszámol

csakúgy, mint a 13.00 órakor kezdődő Európa-liga sorsolásról, ahol eldől, hogy a Liverpool, Szoboszlai Dominik csapata milyen ellenfelekkel találkozik az ősz folyamán a második számú nemzetközi kupasorozatban.