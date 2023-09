A Fradi új edzője elmondta véleményét Máté Csabáról

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a Ferencváros hétfőn jelentette be, hogy Dejan Sztankovics lett a labdarúgócsapat új vezetőedzője. A szakember az Üllői út 129-nek adott interjújában többek között arról beszélt, hogy erős karakternek tartja magát, aki soha nem adja fel – és a Ferencváros is ilyen:

harcolni akar, nem feladni, minden meccset megnyerni.

„Fejlődni akarok, nem évről évre, hanem napról napra. Azt akarom, hogy a Ferencvárosnak a legjobb, a legerősebb, a leggyorsabb játékosai legyenek. És valami kis pluszt hozzátenni, valamit, amitől egyediek leszünk.” Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye elődei munkájáról, azt a választ adta:

nem lenne szép tőlem arról értekezni, hogy mi jó és mi rossz a mai Fradi játékában, mert tisztelem Máté Csabát és Sztanyiszlav Csercseszovot is”.

Sztankovics kifejtette: „A játékfelfogás továbbra is a támadófutball előnybe részesítése lesz, mert meg kell maradni Ferencvárosnak. Nem mondom, hogy ami eddig volt, az nem jó. Dehogynem volt jó, de én valami mást, többet akarok. Az előrelépéshez nagyon sok áldozat, sok edzés, sok koncentráció kell. Profiknak kell lennünk, huszonegy meccsünk lesz december végéig, sokszor háromnaponta. Ez nagyon sok” – hangoztatta a szakember.