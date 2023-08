Most vizsgázik az új Fradi – órákon belül kezdődik a Ferencváros-Hamrun EKL-selejtező

Amennyiben a Ferencváros továbbjut a párharcból, utolsó selejtezőbeli ellenfele a litván Zalgiris Vilnius és a szintén a feröerieknek áldozatul esett svéd BK Hacken mérkőzésének győztese lesz majd. A feröeri csapat ellen remélhetőleg a magyar bajnok is megtanulta, hogy a keret értéke alapján nem lehet az ellenfelet lebecsülni, így hiába, hogy e mutató tekintetében több mint tízszeres a különbség a Fradi és a Hamrun között, jobb az óvatosság, és az alázatos hozzáállás.

A Hamrun Spartans csapatában számos légiós szerepel, köztük a csapat rendkívül rutinos kapusa, a volt olasz válogatott Federico Marchetti.

Az 1907-ben alapított klub kilencszeres máltai bajnok, hatszoros kupagyőztes és egyszer a szigetországi szuperkupát is megnyerte. A hamruni együttes a nyolcvanas években többször szerepelt a Bajnokok Ligája jogelődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK) és a Kupagyőztesek Európai Kupájában (KEK), ahol a legjobb eredményük, hogy utóbbi sorozatban az 1984/85-ös szezonban eljutottak a 2. fordulóig. A regnáló máltai bajnok most az Európai Konferencialigában szeretne bizonyítani.

A Hamrun Spartans a Ta' Qali nevű máltai nemzeti stadionban fogadja a Fradit, ahová 2500 nézőt várnak.

A Fradi egy fordulatos, nyolcgólos mérkőzéssel hangolt az Európai Konferencia Liga újabb selejtezőkörére, amelyen 5:3-ra verték meg a Fehérvár együttesét. A meccsen több klucsjátékos is kiváló teljesítményt nyújtott: gólt lőtt a nagy visszatérő Cristian Ramírez, az ifjú tehetség, Lisztes Krisztián, a válogatott Varga Barnabás, és az ismét formába lendülő Zachariassen, és Traoré is. De ennél is nagyobb eredmény, hogy

a Fradi idei szerzeménye, az izraeli Mohamed Abu Fani elképesztően játszott; csereként beállva mindössze 30 percet játszva három gyönyörű gólpasszt adott, ezzel pedig főszerepet vállalt a Fradi győzelemében.

Úgy tűnik tehát, hogy kezd összeállni Máté Csaba Ferencvárosa, amelynek a csütörtöki selejtező mérkőzés egyfajta értékmérő lehet, amely megmutatja, hol tart most az együttes.

A Fradi edzője szerint kemény meccsre kell felkészülniük

Maga a vezetőedző, Máté Csaba a mérkőzés előtt a Nemzeti Sportnak nyilatkozva úgy fogalmazott, „Keményen oda kell tenni magunkat a párharcokba! Nem gondolom, hogy a máltai csapatból bárki sérülést akarna okozni a mieinknek. Fel kell venni a kesztyűt, sok párharc lesz, bele kell álljunk a küzdelembe!”. Tekintve, hogy a máltai klub legutóbbi négy európai kupamérkőzésén tíz sárga és egy piros lapot gyűjtött be, erre a hozzáállásra mindenképp szükség lesz, és

biztosan kemény mérkőzésre számíthatunk.

Máté Csaba beszélt arról is, hogy a Fehérvár elleni rendkívüli tempójú mérkőzésen szereplő játékosait pihentette a csütörtöki mérkőzés előtt, „Akik Fehérváron sokat játszottak, azoknak mindenképpen regenerálódniuk kellett. A többiek más jellegű munkát végeztek, jóformán egy-másfél nap alatt kellett a játékosokat tájékoztatni, videóanyagot mutatni, és begyakorolni a dolgokat az edzésen. Nehéz ritmus ez, de azért ezt az elmúlt időszakban szerencsére megszokhattuk. Fontos, hogy ezt jól menedzseljük, és mindig friss játékosok legyenek a pályán” – emelte ki Máté.

A szakember elárult, hogy Botka Endre és Henry Wingo sérülései miatt várhatóan az eddig e pozícióban kifejezetten jó játékot mutató

Cebrail Makreckis játszik majd a jobb oldalon. Időközben azonban kiderült, Wingót mégis nevezték a Spartans elleni keretbe, ám nem a jobb oldali védő pozíciójába, hanem a középpályás Esiti helyére.

Lisztes Krisztián: Nem foglalkozunk az ellenféllel!

A Fradi ifjú titánja, aki a Fehérvár ellen góllal kezdett a bajnokságban a Hamrun elleni mérkőzés előtt a Fradi stábjának elmondta, önbizalmat adott neki, hogy az első bajnokin be tudott találni, és reméli, hogy a továbbiakban is sikerült újabb és újabb gólokat szereznie. A máltai csapattal kapcsolatban úgy véli, a Fradi ellenfele átmenetekben erős lesz, de

a csapat nagyon motivált, szeretnének gólokat szerezni, és elsősorban a saját játékukkal akarnak foglalkozni, nem az ellenféllel.

A Fehérvár ellen csereként visszatért Tokmac Nguen pedig úgy fogalmazott, „Az első mérkőzést Máltán rendezik, a hazai pálya pedig előnyt jelenthet a Hamrunnak. Ellenfelünk bizonyára gólokat szeretne majd szerezni, hogy kedvező helyzetből várhassa a budapesti visszavágót. Mi ugyanakkor az elmúlt években rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk a nemzetközi mérkőzésekről, ezúttal is azt várom, hogy mindenki 100 százalékot nyújtson!”.

Így készül ifjabb Lisztes Krisztián a Hamrun elleni meccsre:

Cikkünk frissül!

A Ferencváros-Fehérvár bajnoki meccs összefoglalója:

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt