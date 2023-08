Kemény dolga lesz a Rossi-csapatnak a szerbek ellen – keretet hirdetett déli szomszédunk szövetségi kapitánya

Kihirdette bő keretét a magyar és a litván válogatott elleni Eb-selejtezőkre a szerb nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Dragan Sztojkovics – számolt be a Nemzeti Sport. A most meghirdetett keret játékosai közül kerül majd ki az a csapat, amely ellen Marco Rossi együttese pályára lép majd Szerbiában a két válogatott következő Eb-selejtezőjén. A szűk keretet szeptember 1-jén teszik majd közzé.

A lap megjegyzi, hogy a szerben bő keretébe két újonc is bekerült. Egyikük Borisz Radunovics, az olasz Cagliari kapusa, másikuk pedig Petar Ratkov, a Topolyai Sport Clubtól nyáron a Red Bull Salzburghoz igazolt támadjóátékos. Utóbbi játékos azért is kerülhetett be a válogatottba, mert horvát útlevéllel is rendelkezik, és a szerb szövetség próbálja megakadályozni, hogy a labdarúgót elszipkázza tőlük a horvát csapat.

Természetesen ott van a csapatban a szerb válogatott legjobbja, a Laziótól a szaúd-arábiai Al-hilal csapatához távozó Szergej Milinkovics-Szavics,

a bolgárok elleni góljával az utolsó pillanatban pontot mentő Lazovics, és a Fulhamet elhagyó Mitrovics is. Eszerint a magyar válogatottnak nem lesz könnyű dolga déli szomszédaink ellen.

A szerb válogatott bő kerete:

Kapusok: Vanja Milinkovics-Szavics (Torino), Predrag Rajkovics (Mallorca), Djordje Petrovics (New England Revolution), Borisz Radunovics (Cagliari)

Hátvédek: Nikola Milenkovics (Fiorentina), Sztrahinja Erakovics (Zenit), Nemanja Gudelj (Sevilla), Milos Veljkovics (Werder Bremen), Erhan Masovics (Bochum), Sztrahinja Pavlovics (Red Bull Salzburg), Szrdjan Babics (Szpartak Moszkva), Aleksza Terzics (Red Bull Salzburg), Filip Mladenovics (Panathinaikosz)

Középpályások: Andrija Zsivkovics (PAOK), Mijat Gacsinovics (AEK), Szasa Lukics (Fulham), Nemanja Radonjics (Torino), Nemanja Makszimovics (Getafe), Uros Racsics (Sassuolo), Ivan Ilics (Torino), Marko Grujics (Porto), Filip Kosztics (Juventus), Dusan Tadics (Fenerbahce), Lazar Szamardzsics (Udinese), Sztefan Mitrovics (Crvena zvezda), Szergej Milinkovics-Szavics (Al-Hilal), Filip Djuricsics (Panathinaikosz)

Támadók: Alekszandar Mitrovics (Al-Hilal), Dusan Vlahovics (Juventus), Luka Jovics (Fiorentina), Petar Ratkov (Red Bull Salzburg)