Fantasztikus nap a kajak-kenu vb-n: Kopasz Bálint és Kiss Péter Pál világbajnok lett, a kajaknégyes bravúrezüstöt szerzett

Bár korábban élesen bírálta a duisburgi világbajnokság szervezettségét Hüttner Csaba szövetségi kapitány („kritikán aluli az étkeztetés, hosszú a sor és nem elegendőek az adagok, a pálya rendben van, ám mivel csupán egyetlen stég áll rendelkezésre, tömegnyomor van, képtelenség vízre kerülni, mindez méltatlan egy világbajnoksághoz” – mondta korábban); a pénteki nappal viszont már elégedett lehet a szakember.

A délutáni program első döntőjében Kopasz Bálint aranyéremmel indított K-1 500 méteren, ezzel megszerezte negyedik világbajnoki címét, egyben az elsőt ebben a számban. (Emlékezhetünk: a tokiói olimpián, K-1 1000 méteren Ő lett első!)

Kopasz a verseny után így nyilatkozott a sportcsatornának:

Nagyon örülök neki, hogy ennyire kemény mezőny jött össze, mert így szép győzni.

Úgy éreztem, hogy mentálisan is jól voltam, tudtam érzékelni a többieket mindkét oldalon, és az volt a cél, hogy végig előttük legyek. Utolsó kétszázon még indítottam, amely kicsit merész volt, eléggé elkötöttem a végére, de sikerült nyerni. Azzal nincs gond, hogy szombaton és a későbbiekben is szuper formában legyek, hiszen egy óra múlva kimegy a savasodás, és utána lehet folytatni a munkát. A párosunk már olimpiai szám, ami még fontosabb, így teljes mértékben arra koncentrálok majd.”

Még egy vb-siker

A paralimpiai bajnok, Kiss Péter Pál újabb vb-sikere // Fotó: MTI/Kovács Tamás

A paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál megszerezte az első paralimpiai kvótánkat KL-1 200 méteren. Nem fenyegette semmi a klasszis újabb győzelmét, most is végigdominálta a futamot, sőt a táv felénél még tempóján is tudott növelni, legfőbb riválisát, a francia Remy Boullet is könnyedén maga mögé utasította.

Úgy fogalmazott a futam után: „Belülről kisebbnek éreztem a különbséget, nagyon szoros verseny volt ez. A közepénél éreztem, hogy kell még rátennem, különben nem biztos, hogy meg lesz az arany.

Örülök neki, hogy Párizs előtt is ilyen szépen csillog az érem, ez egy jó jel a jövőre nézve.”

A kajaknégyesek is kitettek magukért

Férfi kajaknégyes: vb-ezüst, négy ötkarikás kvóta, jogos öröm // Fotó: MTI/Kovács Tamás

A pénteki nap fénypontja a férfi kajaknégyesünk fináléja volt, amellyel kapcsolatban előre is arra lehetett számítani, hogy óriási tülekedés lesz az olimpiai kvótáért. A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállítású négyesünk féltávnál még vezetett, de végül a németek mögött értek célba. Nagy gond viszont nincs, hiszen ezzel a szerepléssel 4 olimpiai kvótát is szereztünk!

Az olimpiai bajnok Tótka Sándor a társak nevében is nyilatkozott:

„Megdolgoztunk ezért. Gyakorlatilag csak erre az egy számra készültünk egész évben, Bence kivételével, aki három hete a párosra is koncentrál. Kicsit izgultam is emiatt, reméltem, hogy ebből nem lesz elpörgetés, de szerencsére Bence nagyon jól megoldotta a feladatot,

ki tudta hozni belőlünk a maximumot és ezáltal ezüstérem lett a vége. Elképesztően boldogok vagyunk!”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás