Mi a véleménye a világbajnokságról eddig?

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség, az elnök, Sebastian Coe és az egész csapat nagyszerű munkát végzett, hogy idehozta a sportágunk világbajnokságát.

Budapest egy lenyűgöző város, a stadion káprázatos, a folyó mellett ahogyan elfekszik. Elképedtem rajta, hogy mennyire odaadó a közönség, mióta csak itt vagyok, vasárnap óta. Nincs kétségem, látunk még itt nagy versenyeket a jövőben is. Ez a stadion vonzza az embert.

Tavaly az Egyesült Államokban volt a világbajnokság. Én már Svájcban élek, de pont odahaza voltam. Mégsem repültem át Oregonba. Budapestre viszont mindenképp jönni akartam. A város miatt is, az emberek miatt is, és azért is, mert még sosem jártam itt. Ebben a stadionban nincs egy rossz hely, körbejártam a napokban többször, és mindenhonnan tökéletesen látni.

Említett egy vicces kapcsolatot Magyarországgal, fel tudja idézni nekünk?

A ‘92-es barcelonai olimpián esett meg. Megfutottam a világcsúcsot, olimpiai bajnok lettem, életem pillanata volt. Elindultam a tiszteletkörre, az amerikai csapat rám adott mindent, zászlót, baseball-sapkát, és én ünnepeltem, ahogy csak tudtam. Egy kissrác jött oda hozzám, hogy autogramot kérjen tőlem. Önkívületben voltam, de megálltam. Az volt az egyetlen aláírás, amit adtam aznap a stadionban.

Mindig meg akartam keresni, ki volt a bátor srác. Mígnem majd’ harminc évvel később Gyulai Márton odajött hozzám, hogy megköszönje azt a pillanatot.

Ő volt a srác Barcelonában! Örülök hogy megtaláltuk egymást, és nagyon tetszik ez a körforgás, hogy most neki van fontos szerepe ennek a világbajnokságnak a lebonyolításában.

És meddig marad Budapesten?

Péntekig itt vagyok, és minden nap kijövök megnézni a programot. Csodálatos teljesítményeket látunk!