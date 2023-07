Világbajnok a magyar vízilabda-válogatott – Magyarország–Görögország ötméteresekkel: 14-13

A spanyol válogatott elleni utolsó másodpercben szerzett góllal elért hihetetlen győzelmével a magyar férfi vízilabda válogatott megszerezte az olimpiai részvétel jogát és bejutott a fukuokai vizes világbajnokság döntőjébe, ahol a vb-döntőben története során első alkalommal játszó görög válogatottal játszik. Kövesse velünk a mérkőzést!

A magyar vízilabda-válogatott: 1 Lévai Márton (k), 13 Vogel Soma (k), 2 Angyal Dániel, 3 Manhercz Krisztián, 4 Pohl Zoltán, 5 Vámos Márton, 6 Nagy Ádám, 7 Zalánki Gergő, 8 Fekete Gergő, 9 Német Toni, 10 Varga Dénes, 11 Jansik Szilárd, 12 Molnár Erik.

Magyarország–Görögország 14–13 (4–2, 1–2, 2–3, 3–3, 4-3)

1. negyed

Az első labdát mi hoztuk el Varga Dénesnek köszönhetően. Jansik bejátszását követően Fekete Gergő ellen szabálytalankodnak a kiállítás után Vámos lő, de a görög kapusról kijön a labda. A görög ellentámadás viszont sikeres, emberelőnyből eredményes az ellenfél. Bejön Német Toni is, ki is állítanak róla a egy görög játékost, Jansik éles szögből kaputát lőtt, a kipattanó labdát viszont megszerezzük, Zalánkit szabadon hagyják, ő pedig ezt ki is használja. 1-1 az állás. A görög támadásnak gyorsan vége, Vogel Soma mutat be szép védést. A mi támadásunkat viszont Vámost szabálytalansága miatt fújja vissza a bíró. A kapusok pillanatai következnek: mindkét oldalon egy-egy szép védést láthatunk.

A labdát viszont megszereztük, és egy hihetetlen centerezést követően Zalánki ujjheggyel pöccinti át a kapus feje fölött a labdát!

Az állás 2-1. A görögök támadása sikertelen, hiába kerülnek emberelőnybe. Mi viszont fordulásból sikeresen támadunk, Varga Dénes távolról talál be. Valami a görögöknek is összejöhet: újabb emberelőnyüket azért sikerült belőniük. A magyar csapat hosszan passzolgat, majd Manhercz lő, de Zerdevasz nagyot véd. Az ismétlést azonban Fekete Gergő a hóna alatt pattintja be a hosszú sarokba, 4:2 A görögök a fordulás után a felső lécet találják el, a magyar csapat viszont az ellentámadás közben elveszíti a labdát, kontrafault. A negyed végén az állás: 4:2.

2. negyed

A második játékrészben a görögök szerzik meg először a labdát, de Nagy Ádám kiállításával hiába kerülnek emberelőnybe, kivédekezzük a támadást. Jansik gólt szerez, de a bírók szerint két méteren belül volt, elveszik tőlünk a labdát. Egy kockázatos passzt követően elveszítjük a labdát, a görög center, Nikolaidisz viszont hiába kap jó labdát, fölélövi. Továbbra sincs gól a második negyedben. A magyar ellentámadás is eredménytelen, a görögök viszont fordulásból megszerzik a játékrész első akciógólját. Geniduniasz távolról eredményes. Emberelőnybe kerülünk, türelmesen passzolgat a csapat, majd távolról Manhercz lő óriási erővel. góóól! 5-3-as állásnál a görögök támadnak, és sajnos ők is szép gólt szereznek egy távoli lövésből Szkumpakisz révén. A magyar ellentámadás után a görög kapus, Zerdevasz ismét jól véd, immár hatodszor a mérkőzésen.

A görögök próbálkoznak, hosszan kijátsszák, a támadóidő végén eleresztett lövést azonban blokkoljuk.

Mindkét oldalon egy-egy kapufa, marad az 5-4. Fekete Gergő kap középen labdát, de a hiába kő közelről, a kapus megint jó helyen van, nem kapunk ötméterest sem. A görögök támadnak az utolsó másodpercekben, de Vogel Soma is szép védést mutat be, marad az 5-4.