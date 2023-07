Fusson ön is Kovács „Kokó” Istvánnal az atlétikai vb versenyútvonalán!

A Hősök Futása nevű rendezvényen bárki elindulhat, nevezni már július 20-tól lehet, a regisztrációt kitöltve bárki indulhat a versenyen és Kovács Koko Istvánnal együtt teljesítheti a 10 kilométeres távot ugyanazon az útvonalon, amelyen augusztus 27-én a vb maratonista szuperhősei futottak. A Budapest nevezetességeit – a Hősök terét, az Andrássy utat, a Lánchidat és a Várkert Bazárt is – érintő tömeg-futóversenyre tehát minden vállalkozó szellemű sportembert várnak a szervezők.

Regisztrálni a budapest10k.hu/nevezes oldalon lehet, a jelentkezők az edzettségüknek megfelelően a 10 kilométeres és 2023 méteres táv közül választhatnak, vagy akár mindkettőt lefuthatják egymás után. Az életre szóló sportélményről Kovács Koko István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó a következőet mondta el:

”Találkozzunk a Hősök terén, hogy egy közös futással ünnepeljük a világbajnokság utolsó versenynapját és azt, hogy több mint egy hétig vendégül láthattuk a világ legjobb atlétáit a világ talán legszebb fővárosában!”

A Budapest 10k Hősök Futásán minden résztvevő egy csodaszép érmet és a versenyre készített egyedi ASICS futópólót kap ajándékba, valamint befutócsomag várja őket a célban. A nevezési díj a rövidebb távra 2000, a hosszabbikra 5000 forint. Mindkét táv rajtja és célja a világbajnokság hivatalos maratoni versenyeinek rajtjában, a Hősök terén lesz. A 10 km-es futás rajtja augusztus 27-én 11 órakor lesz, a 2023 méteres futam pedig 13:00-kor indul.

Bárki elindulhat a Hősök Futásán! Grafika: Budapest2023NZrt.

Természetesen a vasárnap megrendezett Balaton-átúszáson is ismert arcokkal népszerűsítették minden idők legnagyobb budapesti világversenyét. Nyári Dia színésznő és Tápai Szabina korábbi válogatott kézilabdázó az atlétikai világbajnokság képviseletében, a vb nyílt vízi frissítőpontjának fedélzetén teljesítettek szolgálatot. A sportos szépségek a balatoni program után a nyár legnagyobb bulijára, az atlétikai vb nyitónapjára is együtt mennek.



Ahogyan idén az országban rendezett jelentősebb tömegsport események majd mindegyikén, úgy a Révfülöpről induló Balaton-átúszáson is jelen volt az atlétikai világbajnokság Hősök Tere Szurkolói Klubja, melynek célja a vb népszerűsítése mellett, hogy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel díjazza azokat, akik a mozgást és a sportos életmódot választják.

Tápai Szabina és Nyári Dia a Balaton-átúszáson segédkezve az atlétikai vb-t is népszerűsítették! Fotó: Budapest2023NZrt.



A 32. Balaton-átúszás különleges alkalom volt az januárban indult és 37 eseményt érintő sorozatban, ez volt ugyanis a Hősök Tere Szurkolói Klub záró eseménye. A vb szárazföldi kitelepüléssel és a nyílt vízen frissítő és pihenőpontként szolgáló hajóval is jelen volt – utóbbi fedélzetén Tápai Szabinával és Nyári Diával, akik aktívan segítették, hogy az itt megpihenő úszók újult erővel folytathassák a táv teljesítését.



„Sokadik alkalommal, és nagy örömmel veszek részt abban a kezdeményezésben, ami díjazza a sportos életmódot követőket és hozzásegíti őket ahhoz, hogy ott lehessenek augusztusban a Nemzeti Atlétikai Központban nézőként. Számomra a nyár csúcspontja lesz a budapesti atlétikai vb, a nyitónap pedig kihagyhatatlan: életre szóló élmény lesz, ahogyan elindul a 9 napos sport ünnep, Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye” – mondta Nyári Dia.



A vb augusztus 19-i nyitónap programját meglepetés sztárfellépők, a látogatók számára ajándék és rögtön három szuperdöntő teszi emlékezetessé. Aznap kezdi a versenyzést Halász Bence, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető, a világbajnokság egyik nagy esélyese is. A Balaton átúszás vb-hajóján Diával együtt segédkező Tápai Szabina is ott lesz az atlétikai vb-n, hogy már az első pillanattól kezdve szurkoljon a magyar versenyzőknek.



„Sportolóként tudom, hogy milyen plusz energiát képes adni a hazai közönség támogatása. Másodpercek, centiméterek, dobogós helyezések múlhatnak azon, hogyan és mennyien segítjük a sportolóinkat a lelátóról. Én biztosan ott leszek!” – mondta Tápai Szabina.

Nyitókép: Kovács Kokó István a 10 kilométeres távon áll rajthoz, Budapest2023NZrt.