Ahogy beszámoltunk róla jóváhagyta a Nemzetközi Úszószövetség (WA) kongresszusa az elnökség egyhangú döntését a jelenleg a svájci Lausanne-ban működő szervezet székházának Budapestre költözéséről. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be kedden a japán Fukuoka városában.

„Mindig szeretettel látjuk a vizes sportok családját, így volt ez a múltban, és így lesz a jövőben is!” – jelentette ki a kongresszus előtt tartott beszédében Szijjártó Péter. A külügyminiszter úgy fogalmazott,

„Több ENSZ-szervezet székhelye is Magyarországon van, illik a sorba a World Aquatics Budapestre költözése. Egyébként is a vizes sportok országa vagyunk, egy kis nemzet nagy eredményekkel.”

A nemzetközi vizes sportokat tömörítő, korábban FINA, jelenleg World Aquatics néven működő szervezet számos fontos döntésben hozott kongresszusi határozatot, többek között abban is, hogy az átfogó reformok részeként a vizes világbajnokság reformbizottsága javasolta a megbízatási időkorlátok megváltoztatását, hogy „stabilitást" teremtsen a szervezetben. Így a kihívó nélkül induló kuvaiti elnök(jelölt) a nemzetközi sportvezetésben szinte példátlanul hosszúnak tekinthető nyolc évre kapott megbízást a kongresszustól.

Al-Muszallam már korábban azzal érvelt, amikor az alapszabályt eszerint módosították, hogy egy ilyen hosszú elnöki periódus segítene biztosítani, hogy a nemzetközi vizes közösségnek, a WA-nek állandó csapata legyen, és lehetővé tenné a szervezet hosszútávú terveinek megvalósítását.

„Nagyon büszke vagyok, hogy újra és ilyen hosszú időre bizalmat szavaztak nekem, hogy elnökként továbbra is vezethessem Önöket”

– idézte a régi új elnököt az insidethegames.

A magyar szempontból döntő fontosságú, a kongresszus által szinte teljes konszenzussal – mindössze három ellenszavazattal – jóváhagyott döntés hátterére is kitért, hogy miért kezdeményezte az elnökség, hogy egyre több nemzetközi sportági szövetség – mint a Nemzetközi Judo Szövetség(IJF), Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ), a Nemzetközi Fair Play Bizottság, és más szervezetek – mintáját követve Lausanne-ból Budapestre költöztessék a jövőben a WA székházát.

A World Aquatics látványtervei

Forrás: World Aquatics

Huszain al-Muszallam elismerte, hogy Lausanne-ban bizony túl sok pénzt költöttek, és úgy véli, hogy a Budapestre költözés átalakítja a WA pénzügyeit, és végre a sportolókat helyezi majd az döntések fókuszába.

„Nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak és a magyar vizes családnak, hogy megértik sportágunk fejlődésének fontosságát világszerte!

Magyarország nagyon szereti a vizes sportokat, és örülök, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni, hogy segíthessék a világ bármely pontjáról ideérkező sportolókat” – idézte az elnök szavait az insidethegames. Erre a sportolók érdekében történő fejlesztésre és a Lausanne-ban elkerülhetetlen adminisztrációs költségek átcsoportosítására azért lesz lehetsősége a WA-nak, mert

a magyar kormány kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a World Aquaticsnak

– mondta el Szijjártó Péter Fukuokában, a kongresszus előtt elmondott beszédében.

A kongresszusi közönség látványos terveket és fotókat is láthatott a tervezett budapesti székházáról. Az impozáns létesítményben lesz két medence, a mű- és toronyugrás mellett a 27 méteres szuper-toronyugrás versenyzői is edzési lehetőséget kapnak. Szállodai férőhelyekről is gondoskodnak majd. Hogy egészen pontosan hol lesz a központ, azt egyelőre nem jelentették be, de jó eséllyel a XIII. kerületben, az egykori Láng Gépgyár területére kerül. A költségekről illetve hogy milyen finanszírozású lesz az építkezés egyelőre nem állnak rendelkezésre információk.

A budapesti WA székház tervei

Al-Muszallam elnök számos új információt osztott meg a vizes családdal a projekt részleteit illetően, többek közt elmondta, hogy

Az új központban, amikor belépünk majd az épület ajtaján, nem az irodák lesznek a középpontban. Minden a sportolóinkról, a jelenlegi és a jövőbeli sportolóinkról szól majd. Nem az elnöki iroda lesz a fókuszban, hanem a víz.”

A World Aquatics székházának látványtervei

Forrás: World Aquatics

Az is kiderült, hogy kiváló edzési lehetőségeket biztosítanak majd az ideérkező versenyzők számára, akiknek szálláshelyük is lesz itt, sőt, akik ösztöndíjprogram keretében tanulhatnak majd a vizes család részeként.

A World Aquatics látványtervei

Forrás: World Aquatics

A World Aquatics és Magyarország a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban is együttműködik a jövőben,

amelynek keretében akár 20 nemzetközi élsportoló részesülhet egyetemi képzésben világszínvonalú edzéslehetőség mellett.