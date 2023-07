„Dominik óriási kvalitásokkal rendelkezik” – a szakértők nem lepődtek meg Szoboszlai kiváló fizikai mutatóin

Szoboszlai Dominik már az első liverpooli edzésén alaposan kitett magáért, hiszen az övé volt az egyik legjobb futóteljesítmény. Szakembereket és korábbi válogatott játékosokat kérdeztünk arról, hogy a kiemelkedő kondíció mennyire segítheti a magyar válogatott csapatkapitányát, hogy stabil csapattag legyen a világ egyik legjobb klubjában.

Bozsik Péter, korábbi szövetségi kapitány: A profi futballban a megfelelő kondíció ma már alap

„Szoboszlai Dominik évek óta nagyon tudatosan készül a profi karrierre, elsősorban saját magának, édesapjának és az őt körülvevő csapatnak köszönhetően. Már a Red Bull Salzburgban végzett munka is kitűnő alap volt, és az sem kétséges, hogy a Bundesliga egyik élcsapatában, az RB Leipzigben töltött évek is csak fejleszették a képességeit. Egyébként a profi futballban a megfelelő kondíció ma már alap, igaz, a kiemelkedő fizikai állapot, a megfelelő keringési rendszer egy ugyanolyan készség, mint például a szabadrúgások nagyszerű elvégzése. Nyugodtan mondhatjuk, hogy

Szoboszlai Dominik liverpooli szerződésére egész Európa felkapta a fejét,

Détári Lajos Frankfurtba igazolása óta nem volt hasonlóra példa. Méltán lehet tehát büszke a magyar labdarúgás öszes résztvevője. Szoktuk mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Nos, Dominik egy olyan »pálma«, amely jól bírja a nyomást. Fizikailag és taktikailag is kiemelkedő állapotban van, fiatal kora miatt pedig nincs a vállán akkora teher, amelyet ne lenne képes cipelni.”

Egervári Sándor korábbi szövetségi kapitány: Szoboszlai képes lesz arra, hogy megfeleljen a Liverpool elvárásainak

„Egy középpályás esetében alapdolog, hogy a keringési rendszere rendben legyen. Szoboszlai Dominik nagyszerű alapokkal rendelkezik, éppen ezért biztos vagyok benne, hogy képes lesz arra, hogy fizikailag, technikailag és taktikailag is megfeleljen a Liverpool elvárásainak – minderről az elmúlt évek sikerei alapján már meggyőződhettünk. Dominik angliai szerződését kitörő örömmel fogadtam, hiszen a Premier League-ben két kedvenc csapatom van, a Liverpool és a Manchester City.”

Priskin Tamás, a Watford, az Ipswich Town, a Queens Park Rangers és a Swansea korábbi válogatott támadója: Szoboszlai Dominik óriási kvalitásokkal rendelkezik!

„A kiemelkedő fizikai felkészültség nagy mértékben segítheti Dominikot abban, hogy minél előbb a Liverpool kezdőcsapatának stabil tagjává váljon. Korábban is elmondtam, hogy erre azért is van nagy esélye, mert óriási kvalitásokkal rendelkezik nem csak taktikailag, hanem fizikálisan is. Éppen ezért bízom benne, hogy a szakmai stáb rövid időn belül megtalálja Szoboszlai helyét a csapaton belül!”

Sebők Vilmos, az FC Bristol korábbi válogatott hátvédje: Nem leptek meg a kiemelkedő fizikai mutatók

„Dominik kiemelkedő fizikai mutatói engem egyáltalán nem leptek meg. Szakkommentátorként elég szoros kapcsolatban vagyok a családdal, gyakran jártunk ki a Bundesligába, az édesapa sűrűn volt nálunk vendég a stúdióban. Dominik Lipcsében is nagyon jó fizikai mutatókat produkált, Christopher Nkunku mögött a második volt. A Premier League egy hatalmas ugrás, éppen ezért elsősorban arra leszek kíváncsi, hogy a közismerten hatalmas iramban, a világ legerősebb bajnokságában is ugyanolyan önbizalommal és magabiztos technikai tudással képes-e futballozni, mint ahogy azt korábban megszoktuk tőle.”