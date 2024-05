Hamarosan beköszönt a nyár, erre érdemes figyelni a nyári közlekedés során (X)

Bár az időjárás még elég változékony, egyre inkább érezni, hogy jön a nyár. A nyárral pedig a forgalom is megélénkül, hiszen ilyenkor indulnak a legtöbben útnak a Balatonra és külföldre, hogy végre kiélvezzék a jól megérdemelt pihést. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor közel sem kell olyan óvatosnak lenni, mint télen, hiszen nem rejt magában annyi veszélyt a nyári autózás, pedig ez nem így van. A megnövekedett forgalom, az erős, tűző nap, és a nagy esőzések bizony komoly kockázati tényezők – írja az AutógumiAkció.

A balesetmentes közlekedéshez elengedhetetlen, hogy ezeket a tényezőket figyelembe vegyük, és megfelelően felkészüljünk a nyári autózásra. De mire is érdemes odafigyelni?

Legyen az autó a lehető legjobb állapotban!

Ahhoz, hogy balesetmentesen közlekedhessünk elengedhetetlen, hogy az autónk jó állapotban legyen a nyári közlekedéshez. Ennek egyik elengedhetetlen eleme a megfelelő nyári gumi megléte. Tavasz végén célszerű elvégeztetni a gumicserét, és nem várni meg a nagy nyári melegeket. A hőmérséklet már kellően meleg, nem célszerű tovább halogatni a cserét. Persze, akinek négyévszakos gumija van, annak cserével nem kell bajlódnia, ugyanakkor egy ellenőrzést érdemes elvégeztetni, esetleg egy centríroztatást is. És ha már a gumiszervizben járunk, akkor egy futómű ellenőrzést is célszerű kérni, és ha szükséges, akkor egy beállítást is.

A gumiszerviz után pedig célszerű az autószerelőt is felkeresni, különösen akkor, ha hosszabb utazást szeretnénk tenni. A téli közlekedés megviseli a karosszériát, a motort, a váltót és a féket is, ezért legalább egy általános átnézést nem árt kérni tavasszal vagy a nyár elején. A folyadékszintek ellenőrzése is esedékes ilyenkor, de a klíma ellenőrzése, feltöltése is.

Hogyan vezessünk a nagy esőben és erős napsütésben?

Mindkét esetben fontos a kellő elővigyázatosság, és a tudatos vezetés. A követési távolság és a sebességhatárok betartása rendkívül lényeges. Az erős napfény elvakíthat minket annyira, hogy nem látjuk a lámpákat, a sorompót vagy épp egy gyalogost, de esőben is korlátozottabbak a látási viszonyok, ezért mindkét esetben fokozott óvatosságra vagy szükség.

Nagy esőzések alkalmával gyakori a vízen csúszás, tehát hogy egy vizes foltunk megcsúszik a gumi. Ilyenkor sem szabad pánikba esni, nem szabad a fékbe taposni, és a gázról is érdemes levenni a lábunkat.

A tompított fényszóró használta is erősen ajánlott nagy esőzések idején a jobb látás és láthatóság miatt.

Az erős napfény ellen napellenzővel és napszemüveggel védekezhetünk, de a tiszta szélvédő is fontos, hiszen a foltok tűző napfényben jobban látszanak, és akadályozzák a kilátást. Emellett azt sem árt tudni, hogy akkor okoz az erős napsugárzás komoly gondot, ha alacsonyan tűz a nap, ugyanis ilyenkor nagy rá az esély, hogy elvakít minket. Ha tehetjük, ne ilyen időszakban üljünk autóba.

