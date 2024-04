Határok nélkül: magyar művészek a világszínpadon (X)

Fotó: EXIM

A Határtalan Kultúra Program az EXIM Magyarország 2023 decemberében indított kezdeményezése, amelynek fő célja, hogy elősegítse a fiatal magyar művészek nemzetközi színtéren történő megjelenését és elismerését. A program az Art is Business Egyesület által meghirdetett két ösztöndíjpályázat támogatásával indult el, a képzőművészet és a klasszikus zene terén. A nyerteseket ünnepélyes keretek között az EXIM Awards gálán hirdették ki.

Az EXIM Magyarország azt vallja, hogy a művészeti ágak és a gazdasági területek kölcsönös kapcsolata hosszú távon értéket teremt. Együttműködésük nem csupán a kreativitás és az esztétika előmozdításában játszik fontos szerepet, hanem a fenntartható gazdasági fejlődés és az innováció terén is kulcsfontosságú. Mint felelős pénzügyi intézmény, elkötelezettek amellett, hogy támogassák ezt a fúziót, és ösztönözzék azokat a kezdeményezéseket, amelyek összekapcsolják a látszólag eltérő világokat.

Az EXIM Határtalan Kultúra Program célja, hogy elősegítse a kortárs magyar művészet nemzetközi elismertségét. Ennek első lépése az Art is Business által szakmailag gondozott művészeti pályázatok támogatása volt. Idén a klasszikus zene és a képzőművészet terén tevékenykedő alkotók kaptak lehetőséget arra, hogy nemzetközi karrierjüket építsék. A szervezet szakmai irányítása alatt elindított tenderekre kifejezetten fiatal, kortárs képzőművészek és kamarazenei formációk jelentkezhettek.

A pályázat nyertesei

Az EXIM Magyarország a nyerteseknek járó első elismeréseit az EXIM Awards gálán adta át, ahol a hazai pénzintézetek mellett először, de hagyományteremtő jelleggel méltatták a tehetséges alkotók munkáját. A pályázatok közül a Molnár Ani Galéria képzőművésze, Csizik Balázs, valamint a Csabay Domonkos és Hartmann Domonkos alkotta zongorista-csellista duó érdemelte ki az első helyezést. Az elismerés mellett a győztesek részt vehetnek nemzetközi vásárokon, külföldi koncertturnékon és zenei fesztiválokon is, így munkájukat és tehetségüket a nemzetközi színtéren is bemutathatják.

A nyertesek munkássága

Csizik Balázs képzőművész műveiben izgalmas összefonódás bontakozik ki az absztrakt fotográfia képiségének és a modern építészet formavilágának találkozásában, mindez az ember és az épített tér viszonylatában. A Zeneakadémián végzett Csabay Domonkos és Hartmann Domonkos alkotta duó a klasszikus zeneművészeti színtér egyik meghatározó és formabontó együttese. Szakmai együttműködésük során különleges és kifinomult hangzásvilágot teremtenek, amelyben a hagyományos és modern elemek egyszerre találkoznak. Jelenlegi kísérletezős formációjukban többféle stílust ötvöznek, amelynek eredményeképpen a klasszikus zenei motívumok mellett repetitív és ambient hangzások is felcsendülnek. Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója és Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület ügyvezetője is gratulált a tehetséges nyerteseknek.

Fotó: EXIM