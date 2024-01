8 dolog, amire oda kell figyelni, ha lakásvásárlás helyett az építkezés mellett döntünk (X)

A saját otthonunk megépítése egy olyan vállalás, ami számtalan lehetőséget kínál az önkifejezésre, ugyanakkor komoly buktatókat is rejthet. Ennek ellenére is sokan választják az építkezést, hiszen az ezáltal biztosított szabadság egy olyan otthon ígéretét vetíti előre, ami pontosan a család életstílusához és preferenciáihoz igazodik majd. Egy ilyen egyedi tervezésű és kivitelezésű élettér sokak számára vonzó, így figyelmen kívül hagyják a bonyodalmakat, amiket ez az összetett folyamat tartogathat.

Alábbi cikkünkben körüljárjuk az építkezés nyolc olyan döntő fontosságú tényezőjét, amelyekre mindenképp érdemes figyelnünk, amikor épp álmaink otthona készül.

A helyszín felmérése

Egy házépítés kezdeti és vitathatatlanul legfontosabb lépése az átfogó helyszínfelmérés. Hiba ugyanis az, ha a kiválasztott környéken meglátjuk az eladó telek feliratot egy kerítésen, és ha beleillik a költségvetésbe, már meg is kötjük az üzletet. Az olyan tényezők, mint a talaj minősége, az eladó telek lejtése és a helyi éghajlat kulcsfontosságú szerepet játszanak annak meghatározásában, hogy az említett terület alkalmas-e az általunk elképzelt álomotthon megvalósításához. Egy alapos felméréssel megelőzhetjük, hogy a projekt későbbi szakaszában olyan váratlan fordulatok merüljenek fel, amelyek meghosszabbítják, vagy egy időre ellehetetlenítik az építkezést.

Engedélyek és jogi követelmények

Az álmaink otthonához vezető út bürokratikus akadályokkal és jogi bonyodalmakkal van kikövezve. A különböző engedélyek és jogi követelmények útvesztőjében történő eligazodás még az ilyen téren jártas embereknek is megfeküdheti a gyomrát, ugyanis ritkán beszélhetünk egységes szabályokról, ha egy új ház építéséről van szó. Minden településnek saját szabályai és előírásai vannak az építkezési projektekre vonatkozóan, az övezeti engedélyektől kezdve környezeti hatásvizsgálatokig. Ezek kiküszöbölésére érdemes helyi szakértőtől segítséget kérni, aki tapasztalati úton szerzett tudásával könnyedén végigkalauzol majd minket a folyamaton.

Költségtervezés

A közvélekedéssel ellentétben a házépítés nem mindig jelent költségkímélő alternatívát egy meglévő ház megvásárlásával szemben. Bár a tervezés és az anyagválasztás ellenőrzésünk alatt áll, ugyanúgy jelentkezhetnek rejtett költségek, drágulhatnak az alapanyagok és a munkaerő is. Egy reális költségvetés elkészítéséhez elengedhetetlen egy költségtervezési stratégia, ami magában foglalja az előre ismert és a rejtett kiadásokat egyaránt. A helyszín és a környezeti elemek váratlan kihívásaira ugyanúgy készülnünk kell, mint az esetleges jogszabályváltozásokra – ezért egy tartalékalapot is tartalmazó, szilárd költségvetéssel érdemes csak építkezésbe fognunk.

Közművek és infrastruktúra

Még az első téglasor lerakása előtt kiemelten fontos a közművek és a helyi infrastruktúra felmérése a kiválasztott helyszínen. Az olyan alapvető szolgáltatásoknak, mint a víz, áram, gáz és szennyvízelvezetés, elérhetőnek és megfelelőnek kell lenniük egy családi ház számára. Ezt már a telek vásárlásakor, de legkésőbb a tervezési fázisban kulcsfontosságú megvizsgálnunk a későbbi meglepetések és drága késedelmek elkerülése érdekében.

Megfelelő kivitelező

Az építészeti tervezés és a hozzáértő építtető kiválasztása képezi a projekt alapkövét. Kiemelt fontosságú döntés, hogy olyan építésszel működjünk együtt, aki megérti elképzeléseinket, és képes megvalósítható tervvé alakítani azokat. Ugyanilyen fontos, hogy olyan szakembert válasszunk, aki bizonyítottan szakmájában sikeres, mások is ajánlják, ezért pozitív referenciákkal rendelkezik. Fontos még, hogy összetartó csapattal dolgozzon, akik hatékonyan és a legmagasabb minőségi követelmények mellett képesek megvalósítani terveinket.

Építési ütemterv

Egy reális építési ütemterv meghatározása a hatékony projektmenedzsment szempontjából lesz fontos, hogy mindig mindenki tudja, jelenleg éppen mihez kell tartania magát. Ez igaz mind a munkálatokra, mind az előzetes tervezésre és anyagbeszerzésre, illetve akár a kifizetési ütemezésekre is. Késések persze bármikor előfordulhatnak olyan tényezők miatt, mint az időjárás, a munkaerőhiány vagy az előre nem látható fennakadások. Ha azonban szorosan együttműködünk az építtetővel, akkor hatékonyabban kezelhetjük az lehetséges hátráltató tényezőket, miközben nagyjából fenntartjuk a befejezés határidejét.

Fenntartható építési gyakorlatok

A növekvő környezettudatosság korában a fenntartható építési gyakorlatok beépítése a projektbe nemcsak felelősségteljes, hanem hosszú távú döntés is. Ezek az újgenerációs technológiák, mint a napelemek, az esővízgyűjtés és az energiatakarékos készülékek figyelembevétele nemcsak otthonunk környezeti hatásait minimalizálhatják, hanem költségmegtakarítást is eredményezhetnek. Tartsuk szem előtt: egy építkezés során az energiahatékony tervezéstől kezdve a megújuló anyagok használatáig és a környezetbarát építési módszerekig sok apró lépés tehetünk környezetünk védelme érdekében.

Jövőbeni viszonteladói érték

Még ha valóban álmaink otthonát is építjük, elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük annak potenciális viszonteladói értékét. A folyton változó piaci trendekhez persze nem lehet teljes mértékben alkalmazkodni, de néhány apróságra érdemes lehet odafigyelni. Egy fedett kocsibeállót másra is tudunk használni, ha nekünk nincs is autónk, de érdemes megfontolni extra vendégszobák kialakítását is. Az élet kiszámíthatatlan, a körülmények megváltozhatnak, emiatt a jövőben szükségessé válhat ingatlanunk eladása. Ilyen esetben hálásak leszünk azért, hogy az építkezéskor gondoltunk az ilyen esetekre.



(X)

Fotó: 123rf.com