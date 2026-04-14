Füstbe ment klímatervek: az iráni blokád visszahozza a szén korszakát?

Amellett, hogy az iráni háború miatt lezárt Hormuzi-szoros energiaválságot robbantott ki az ázsiai kontinensen, ennek meglehetősen súlyos, nem várt következményei is lehetnek. Mivel a régió ezen a szűk tengeri folyosón keresztül szerzi be a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz döntő többségét, a kiesés pillanatok alatt jelentős üzemanyaghiányt generált. A költségvetések ezzel nehezen tudják tartani a lépést, amit jól mutat, hogy Malajzia havi üzemanyag-támogatási összege 175 millió dollárról hirtelen 800 millió közelébe ugrott.

Amennyiben az olaj ára tartósan 110 dollár felett marad, ez az éves költség a 6 milliárd dollárt is elérheti, ezért a kormány már csökkentette is a támogatott üzemanyagok megvásárolható mennyiségét.

A készletek megóvása érdekében az ázsiai döntéshozók egyre radikálisabb lépésekhez folyamodnak. Dél-Korea rövidebb zuhanyzásra és a nagyfogyasztó háztartási gépek hétvégi használatára kéri a lakosságot, Thaiföld négynapos munkahetet vezetett be a köztisztviselőknek, a Fülöp-szigeteken pedig energia-vészhelyzetet hirdettek az elszabaduló árak miatt kirobbanó sztrájkok árnyékában.