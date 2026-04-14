Füstbe ment klímatervek: az iráni blokád visszahozza a szén korszakát?

A thaiföldi kormány két, tavaly leállított szénerőművét indítja újra, Dél-Korea teljesen eltörölte a szénerőművek működésére vonatkozó felső határát, Japán pedig a korszerűtlenebb blokkok kapacitáskorlátainak feloldásáról döntött. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a kényszerpálya súlyos hosszú távú kockázatokat rejt: ha ugyanis egy elavult szénerőművet hatalmas költségek árán újra üzembe helyeznek, azt később a gazdasági érdekek miatt rendkívül nehéz lesz ismét leállítani, ami évekre konzerválhatja a magas károsanyag-kibocsátást.
Ledőlő nukleáris tabuk
A válság ugyanakkor meglepő módon felgyorsította a hosszú távú technológiai váltást is, újra elfogadottá téve az atomenergiát a 2011-es fukusimai katasztrófa óta rendkívül óvatos régióban.
Az igazi pálfordulás Tajvanon volt, ahol a vezetés hivatalosan is feladta a korábbi atommentes politikáját. A Fülöp-szigetek kijelölte az utat, hogy 2032-re nukleáris energiát termeljen, Vietnám pedig a közelmúltban véglegesítette a megállapodását Moszkvával az első atomerőművének felépítéséről.
Még Malajzia is komolyan mérlegeli az atomenergia bevonását a rohamléptekben bővülő adatközpontiparának kiszolgálására, míg Kína hatalmas erőforrásokkal folytatja a világ legambiciózusabb reaktorépítési programját.