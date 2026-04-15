A nap mindent visz

Egyetlen ábrán a világ olajtermelése
A globális olajellátás néhány kiváltságos szereplő kezében összpontosul. Az Egyesült Államok és Oroszország vezeti a listát, a gond azonban a Közel-Kelettel van.
A napenergia 10 százalékos részesedéssel most először hagyta le az atomenergiát. Míg a napelem mára a legolcsóbb opció lett, a globális verseny győztesei nem a telepítők, hanem a rugalmas hálózatot építő országok lesznek.
A legfrissebb adatok és becslések szerint a napenergia immár a világ áramellátásának mintegy 10 százalékát adja, amivel a történelem során először előzte meg a 9 százalékon álló atomenergiát. Ez a trónfosztás több mint egy szimbolikus zöldgyőzelem, egy jelentős piaci átrendeződés eredménye. Az atomenergiára ugyanis évtizedekig a stabil, nagyüzemi karbonmentes áramtermelés megingathatatlan alapköveként tekintettek, míg a napenergiát csupán drága és megbízhatatlan kiegészítőnek tartották.
A technológiai fejlődés és a tömeggyártás azonban olyan méretgazdaságossági robbanást idézett elő az elmúlt években a napelemek világában, amit a piac is rendre alulbecsült.
Ezt a dinamikát jól mutatja, hogy míg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban csupán 120 gigawattos globális napenergia-bővülést prognosztizált 2024-re, ennek közel az ötszöröse, majdnem 600 gigawatt épült ki – írja a Deutsche Welle elemző anyaga. Az újonnan hálózatra kapcsolt globális energiakapacitások 72 százalékát már a napenergia adta, amíg a szén csupán 3, az atomenergia pedig mindössze egyetlen százalékot tudott kihasítani az új beruházásokból.
A paradigmaváltás legfőbb hajtóereje a jelentős költségcsökkenés. A napenergia ugyanis mára kilépett a támogatásokra szoruló, mesterségesen életben tartott technológiák sorából, és a legolcsóbb piaci opcióvá vált.
A napsütötte régiókban a gigantikus napelemparkok már kilowattóránként egyetlen eurócentes áron képesek áramot termelni.
Bár ez a kiegyenlített energiaköltség (LCOS) még nem feltétlenül tartalmazza a rendszerszintű integrációs díjakat, a nemzetgazdasági léptékű elosztóihálózat-bővítéseket és a jövőbeli újrahasznosítást, a nagyságrendi különbség így is mellbevágó. Különösen, mert ebben az említett egy centben a beruházási és a működtetési költségek is benne vannak. Összehasonlításképpen: az atomenergia költsége 14–49 eurócentes (régiótól és technológiától függően), míg a szénalapú termelésé 15–29 között mozog.
Még az akkumulátoros tárolás beépítésével járó két-három centes felárral együtt is a napenergia toronymagasan a legköltséghatékonyabb alternatíva.
A hatékonyabb modulok és a globális tömegtermelés egy évtized alatt mintegy 90 százalékkal nyomta le az árakat, így a befektetők számára a napenergia a klímavédelmin túl immár profitorientált döntés is.
A napenergia diadalmenetének ugyanakkor van egy markáns geopolitikai vetülete, amely komoly fejtörést okoz a nyugati világnak. A gyártási kapacitások feletti uralom ugyanis az ázsiai nagyhatalom kezében összpontosul.
Kína a világ napelemgyártásának több mint 80 százalékát ellenőrzi, és a belső piaca is elképesztő tempóban bővül.
Csak az elmúlt évben 315 gigawatt kapacitást telepítettek, ami önmagában meghaladja az Egyesült Államok teljes napenergia-hálózatának méretét. Ez a rohamtempójú villamosítás ráadásul a kínai energiamixet is átalakítja: az igencsak szennyező szén aránya az elmúlt évtizedben 70-ről 56 százalékra esett.
Az olcsó áram nemcsak a hagyományos erőműveket szorítja ki, hanem a fűtés és a közlekedés terén is forradalmat indított el, hiszen az elektromos autók és a hőszivattyúk terjedésével a villamosítás korába léptünk. A fosszilis energiahordozókkal szemben
egy saját napelemmel táplált hőszivattyúval 30, míg egy elektromos autóval az üzemeltetési költségek akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek.
Ez a folyamat azonban 2050-re várhatóan megduplázza a globális áramigényt, ami óriási infrastrukturális csapdákat rejt. Az olcsó termelés ugyanis önmagában keveset ér, ha a hálózatok nincsenek felkészítve a befogadására.
Az időjárásfüggő termelés ingadozásainak kezeléséhez jelentős hálózatfejlesztésre, éjszakai ellátást biztosító ipari energiatárolókra és okos, digitalizált rendszerekre van szükség,
amelyek automatikusan összehangolják a fogyasztást a termelési csúcsokkal.
Európai összevetésben a hazai helyzet kifejezetten kedvező, de a feladat hatalmas. Magyarország Spanyolországgal, Görögországgal és Ciprussal együtt abba a szűk elit klubba tartozik, ahol a napenergia már a nemzeti villamosenergia-szükséglet több mint 20 százalékát fedezi. Ez a termelési siker azonban gyorsan versenyhátránnyá válhat, ha nem lépünk tovább a puszta kapacitásbővítésen. A stratégiai konklúzió egyértelmű:
a jövő nyertesei nem azok lesznek, akik a legtöbb külföldi napelemet telepítik, hanem azok, akik a legrugalmasabb hálózatot építik ki mögé.
Számunkra a legfőbb kihívás a sötétszélcsendes – nálunk jellemzően a novembertől januárig tartó ködös, szélcsendes és napsütésmentes, akár több hétig húzódó – időszakok áthidalása és a rendszer stabilitásának megteremtése. Ha a hazai gazdaságpolitika képes felgyorsítani az akkumulátoros tárolókapacitások telepítését és az okoshálózatok fejlesztését, akkor a napenergia versenyelőnyt jelenthet a magyar ipar számára. Ellenkező esetben az olcsó energia csak a hálózatokat fogja túlterhelni, növelve a kiszolgáltatottságunkat egy egyre turbulensebb globális piacon.
Nyitókép: Hannes P Albert / AFP