A nap mindent visz

A legfrissebb adatok és becslések szerint a napenergia immár a világ áramellátásának mintegy 10 százalékát adja, amivel a történelem során először előzte meg a 9 százalékon álló atomenergiát. Ez a trónfosztás több mint egy szimbolikus zöldgyőzelem, egy jelentős piaci átrendeződés eredménye. Az atomenergiára ugyanis évtizedekig a stabil, nagyüzemi karbonmentes áramtermelés megingathatatlan alapköveként tekintettek, míg a napenergiát csupán drága és megbízhatatlan kiegészítőnek tartották.

A technológiai fejlődés és a tömeggyártás azonban olyan méretgazdaságossági robbanást idézett elő az elmúlt években a napelemek világában, amit a piac is rendre alulbecsült.

Ezt a dinamikát jól mutatja, hogy míg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban csupán 120 gigawattos globális napenergia-bővülést prognosztizált 2024-re, ennek közel az ötszöröse, majdnem 600 gigawatt épült ki – írja a Deutsche Welle elemző anyaga. Az újonnan hálózatra kapcsolt globális energiakapacitások 72 százalékát már a napenergia adta, amíg a szén csupán 3, az atomenergia pedig mindössze egyetlen százalékot tudott kihasítani az új beruházásokból.