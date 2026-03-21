Kínai Népköztársaság konfliktus eu

Kína lépéskényszerben, mégis az EU fizeti meg a háború árát

2026. március 21. 18:40

A közel-keleti konfliktus okozta energiaellátási zavarok jelentősen felgyorsítják Kína zöldátállását és az orosz gázimport növelését. Ez a kényszerű pekingi stratégiaváltás radikális technológiai expanziót és fájdalmas élelmiszeripari ársokkot szabadít Európára.

null

Az iráni konfliktus nyomán kialakult geopolitikai vihar középpontjában a globális energiakereskedelem legfontosabb ütőere, a Hormuzi-szoros áll. Ám az talán kevéssé nyilvánvaló, hogy a fegyveres összecsapások és a tengeri útvonalak lezárása azonnali és súlyos kockázatot jelent Kína számára, hiszen az ország gazdasági motorjának a működése alapvetően a Közel-Keletről érkező energiahordozóktól függ.  

A Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának kutatója, Erica Downs által készített átfogó elemzés rávilágít arra, hogy a friss adatok alapján Peking a nyersolajimportjának 42 százalékát a hagyományos arab partnerektől, további 12 százalékát pedig – jórészt a szankciók megkerülésével, átcímkézve – Iránból szerezte be. Ugyanez a kitettség mutatkozik meg a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacán is, ahol  

a teljes kínai behozatal 31 százaléka származik a térségből, leginkább katari LNG-export.  

Egy ilyen mértékű importfüggőség békeidőben a globális kereskedelem természetes velejárója, a jelenlegi háborús viszonyok között azonban kőkemény nemzetbiztonsági kockázat. 
 

Tartalékok védik a kínai finomítókat 

A katari export leállása és a kereskedelmi hajózás megbénulása ellenére a kínai finomítói szektor rövid távon védve van a kőolajpiaci sokkokkal szemben. A pekingi vezetés ugyanis az elmúlt években tudatosan készült a hasonló geopolitikai krízisekre, ennek eredményeként az ország mintegy 1,39 milliárd hordónyi olajkészletet halmozott fel a stratégiai tárolóiban. Ez a gigantikus mennyiség a jelenlegi nettó behozatali szintek mellett nagyjából százhúsz napra elegendő fedezetet nyújt a gazdaság számára.  

Az ellátásbiztonságot tovább erősíti az a sajátos piaci helyzet, hogy a tengeren veszteglő tankerekben, valamint a kínai vámraktárakban további 46 millió hordónyi azonnal mozgósítható iráni és orosz kőolaj vár feldolgozásra.  

Ez a puffer különösen a kisebb, független kínai finomítók számára jelent mentőövet, amelyek a szankcionált és diszkontáras nyersanyagok tengeri tranzitjának kiesése ellenére zökkenőmentesen folytathatják a termelést a következő hónapokban. Emellett a szaúdi és az emírségekbeli vezetékek napi ötmillió hordós elterelési kapacitása is alternatívát biztosít a tengeri zárlat megkerülésére. 

Szűkülő mozgástér 

Míg a kőolaj esetében a tartalékok bőséges mozgásteret biztosítanak, a cseppfolyósított földgáz piacán a kínai vezetés lehetőségei jóval korlátozottabbak. A katari szállítások kiesésével ugyanis a távol-keleti országnak a globális azonnali piacon kellene pótolnia a hiányzó volument, ahol a szállítmányokért közvetlen árversenybe kellene bocsátkoznia a fizetőképes európai vásárlókkal. A kínai állami vállalatok azonban láthatóan vonakodnak kifizetni a megugró geopolitikai felárat.  

A méregdrága azonnali piaci LNG-beszerzések helyett Peking egy sokkal pragmatikusabb utat választ:  

az ipari és lakossági fogyasztás adminisztratív visszafogását, a fűtési szezon végével felszabaduló kapacitások átirányítását, valamint az alternatív energiahordozókra való átállást a villamosenergia-termelésben.  

Ez a fajta belső keresletszabályozás rövid távon kezeli a hiányt, de hosszú távon rávilágít a cseppfolyósított földgázra épülő ellátási láncok túlzott sérülékenységére. 

Oroszország felértékelődik 

A közel-keleti földgázellátási zavarok elhúzódása stratégiai szinten is lépéskényszerbe hozza a kínai döntéshozókat, ami azonnali geopolitikai átrendeződéshez vezethet az eurázsiai kontinensen.  

Bár Kína az energiapolitikájában hagyományosan kerüli az egyetlen beszállítótól való túlzott függőséget, a jelenlegi tengeri krízis felértékeli az Oroszországból tervezett új vezetékes kapacitások, különösen a Szibéria Ereje 2 gázvezeték megépítésének fontosságát.  

Jóllehet, az orosz gáz aránya a teljes kínai importon belül már tavaly is elérte a 30 százalékot, a szárazföldi csővezetékek megbízhatósága a mostani helyzetben felülírhatja a diverzifikációs aggályokat. Ha a tengeri útvonalak tartósan bizonytalanná válnak, az orosz energiahordozók kínai integrációja egy olyan szintre léphet, amely mindkét nagyhatalom számára kölcsönös geopolitikai védőhálót biztosít a külső nyomásgyakorlással szemben.  

A zöldátállás fontos kínai érdek 

A perzsa-öbölbeli konfliktus legfontosabb strukturális hatása azonban nem a fosszilis energiahordozók beszerzésének átrendezésében, hanem az energiafüggetlenség iránti radikális kínai törekvésben mutatkozik meg.  

A kutatás szerint a jelenlegi válság maradéktalanul igazolja a pekingi vezetés azon stratégiáját, amely a belső erőforrások maximális kihasználásával kívánja ellenállóbbá tenni a gazdaságot.  

Ez a folyamat a hazai kőolaj- és földgázkitermelés fokozásán túl a zöldátállás soha nem látott ütemű felgyorsítását jelenti. Kína számára a megújuló energiaforrások telepítése ma már nem pusztán klímapolitikai vállalás, hanem a legkeményebb nemzetbiztonsági érdek. Ezt a függetlenedési stratégiát támasztja alá az a grandiózus terv is, miszerint az ország a 2024-es, közel 74 gigawattos teljesítményéről 2027-re elképesztő, 180 gigawattra növeli az energiatárolási kapacitását. Peking célja egyértelmű: globális energetikai szuperhatalommá válni, amely a saját zöldtechnológiáira építve vonja ki magát a nemzetközi konfliktusok okozta energiapiaci sokkok alól.  

Európa mozgástere 

Érdemes levonni a folyamatok globális és európai stratégiai konklúzióit, hiszen a kínai energiapolitika kényszerű átalakulása közvetlen hatással lesz a mi gazdasági mozgásterünkre is. Első pillantásra akár kedvező is lehetne, ha Kína az orosz vezetékes gáz felé fordul, és ezzel hosszú távon tehermentesíti a szűkös globális LNG-piacot.  

A valóság azonban az, hogy a közel-keleti káosz által felgyorsított kínai zöldátállás egy mindennél félelmetesebb ipari és technológiai úthengert indít el. A távol-keleti ipar, amit eddig is masszív állami támogatások és gigantikus belső kereslet fűtött, az energiabiztonság jelszava alatt most még agresszívabban fogja fejleszteni az energiatárolók gyártását, a napelemeket és a hálózati tárolókat.  

Azaz a klímavédelem helyett a geopolitikai biztonság lett az új jelszó, és ebben a kiélezett globális versenyben csak a pragmatikusan gondolkodó, a leggyorsabban alkalmazkodó gazdaságok maradhatnak talpon. 

Fenyegető élelmiszeripari sokk 

A gázellátási zavaroknak és a geopolitikai feszültségeknek azonban van egy még közvetlenebb, a hazai és globális mindennapokat is fenyegető vetülete. Ha a kínai földgázbeszerzés tartósan megdrágul vagy akadozik,  

az elkerülhetetlenül magával rántja a helyi műtrágyagyártás költségeit is, hiszen a földgáz az iparág legfontosabb és legköltségesebb alapanyaga.  

Kína a világ egyik legnagyobb műtrágya-előállítójaként és -exportőreként kulcsszereplő a globális agrárpiacokon. A dráguló műtrágya egyenes következménye pedig a mezőgazdasági termelés, különösen a gabonafélék önköltségének megugrása, ami a nemzetközi piacokra is heteken belül átgyűrűzik.  

Ez a láncreakció az élelmiszerárak világszintű emelkedése révén egy újabb, inflációs sokkot hozhat a 2026–2027-es mezőgazdasági évben. Ez pedig az európai fogyasztókat is kíméletlenül arcul csaphatja. 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

Nyitókép: LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

 

 

