Kína lépéskényszerben, mégis az EU fizeti meg a háború árát

A katari export leállása és a kereskedelmi hajózás megbénulása ellenére a kínai finomítói szektor rövid távon védve van a kőolajpiaci sokkokkal szemben. A pekingi vezetés ugyanis az elmúlt években tudatosan készült a hasonló geopolitikai krízisekre, ennek eredményeként az ország mintegy 1,39 milliárd hordónyi olajkészletet halmozott fel a stratégiai tárolóiban. Ez a gigantikus mennyiség a jelenlegi nettó behozatali szintek mellett nagyjából százhúsz napra elegendő fedezetet nyújt a gazdaság számára.

Az ellátásbiztonságot tovább erősíti az a sajátos piaci helyzet, hogy a tengeren veszteglő tankerekben, valamint a kínai vámraktárakban további 46 millió hordónyi azonnal mozgósítható iráni és orosz kőolaj vár feldolgozásra.

Ez a puffer különösen a kisebb, független kínai finomítók számára jelent mentőövet, amelyek a szankcionált és diszkontáras nyersanyagok tengeri tranzitjának kiesése ellenére zökkenőmentesen folytathatják a termelést a következő hónapokban. Emellett a szaúdi és az emírségekbeli vezetékek napi ötmillió hordós elterelési kapacitása is alternatívát biztosít a tengeri zárlat megkerülésére.

Szűkülő mozgástér

Míg a kőolaj esetében a tartalékok bőséges mozgásteret biztosítanak, a cseppfolyósított földgáz piacán a kínai vezetés lehetőségei jóval korlátozottabbak. A katari szállítások kiesésével ugyanis a távol-keleti országnak a globális azonnali piacon kellene pótolnia a hiányzó volument, ahol a szállítmányokért közvetlen árversenybe kellene bocsátkoznia a fizetőképes európai vásárlókkal. A kínai állami vállalatok azonban láthatóan vonakodnak kifizetni a megugró geopolitikai felárat.