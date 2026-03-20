Kényszer szülte uniós fordulat a kis nukleáris reaktorok ügyében

Az Európai Bizottságnak a kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) térnyerését célzó stratégiája egyértelmű beismerése annak, hogy az eddigi zöldenergia-politikai irányvonalak kiegészítésre szorulnak. A közzétett program szerint az első európai SMR-projektek már a 2030-as évek elején termelésbe állhatnak, a kontinens teljes beépített SMR-kapacitása pedig 2050-re elérheti a 17 és 53 gigawatt közötti sávot. Ez a volumen abszolút értékben nem lebecsülendő, hiszen a legfelső határérték mintegy 26 darab mai paksi atomerőmű (mind a négy blokkot ideértve) teljesítményének felel meg, ami a mai európai atomerőművi kapacitás erejének durván a fele. Bár az ezer gigawattos teljes uniós energiamixben ez a kapacitás arányaiban csupán 5 százalék körüli szelet, a hálózati jelentősége óriási, mert

ezek a reaktorok az időjárás szeszélyeitől függetlenül, a nap huszonnégy órájában képesek stabil zsinóráramot biztosítani.

Az európai atomerőművi tervek teljes körű megvalósítása ugyanakkor gigantikus tehertétel, mintegy 241 milliárd eurós beruházást igényel a következő évtizedekben.

