Kényszer szülte uniós fordulat a kis nukleáris reaktorok ügyében

Az európai és a hazai energetikai térkép radikális átrajzolása már javában zajlik, és látni kell, hogy az olcsó, importált energiára épülő gazdasági modellek korszaka lezárult. A kis moduláris reaktorok európai megjelenése nem egyszerűen egy új áramtermelési technológia integrációját jelenti, hanem a 21. századi gazdasági szuverenitás és a regionális befolyásszerzés alapkövét. Európa és különösen a magyar gazdaság számára a tét hatalmas: ha kimaradunk ebből a technológiai váltásból, az energiaigényes feldolgozóiparunk végleg elveszíti a globális versenyképességét a stabil energiával ellátott amerikai vagy ázsiai piacokkal szemben.
A kelet-közép-európai régió ébredése biztató, de a puszta technológiaátvétel önmagában nem lesz elegendő a tartós sikerhez. Magyarország feladata egyrészt, hogy a lehető leggyorsabban adaptálja ezeket a reaktorokat a saját ipari parkjaiba, másrészt az, hogy a hazai tudásbázist organikusan bekösse a nemzetközi értékláncokba. A következő évek gazdaságdiplomáciai és iparpolitikai döntésein múlik, hogy csupán passzív vásárlói, esetleg alkatrész-összeszerelői leszünk-e az új nukleáris korszaknak, vagy okos szabályozással növeljük a hazai nukleáris innovációs tudásközpontok mozgásterét. A brüsszeli rajtpisztoly eldördült, innentől minden a nemzeti stratégiákon múlik.
