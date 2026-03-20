Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió nukleáris reaktor

Kényszer szülte uniós fordulat a kis nukleáris reaktorok ügyében

2026. március 20. 18:28

A kizárólag a megújulókra építő zöldillúziókból felébredő Brüsszel a növekvő ipari energiaéhség láttán kénytelen volt meghátrálni, és végre meghirdette a kis atomreaktorok, azaz az SMR-ek telepítését. Míg az uniós bürokrácia a saját hibáiból tanulva csak most eszmélt rá a valóságra, Magyarország már a 2030 utáni SMR-telepítéseket készíti elő.

null

Az Európai Bizottságnak a kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) térnyerését célzó stratégiája egyértelmű beismerése annak, hogy az eddigi zöldenergia-politikai irányvonalak kiegészítésre szorulnak. A közzétett program szerint az első európai SMR-projektek már a 2030-as évek elején termelésbe állhatnak, a kontinens teljes beépített SMR-kapacitása pedig 2050-re elérheti a 17 és 53 gigawatt közötti sávot. Ez a volumen abszolút értékben nem lebecsülendő, hiszen a legfelső határérték mintegy 26 darab mai paksi atomerőmű (mind a négy blokkot ideértve) teljesítményének felel meg, ami a mai európai atomerőművi kapacitás erejének durván a fele. Bár az ezer gigawattos teljes uniós energiamixben ez a kapacitás arányaiban csupán 5 százalék körüli szelet, a hálózati jelentősége óriási, mert  

ezek a reaktorok az időjárás szeszélyeitől függetlenül, a nap huszonnégy órájában képesek stabil zsinóráramot biztosítani.  

Az európai atomerőművi tervek teljes körű megvalósítása ugyanakkor gigantikus tehertétel, mintegy 241 milliárd eurós beruházást igényel a következő évtizedekben. 
 

Sötétszélcsend és a tárolási gondok 

Európa villamosenergia-ellátása hatalmas nyomás alá került a széntüzelésű erőművek rohamtempójú leállítása és a német nukleáris kapacitások kivezetése miatt. Ezt a hiányt az ipar és az újabban gombamód szaporodó adatközpontok növekvő áramigénye olyan keresleti sokkal tetézi, amelyre az elöregedett hálózatok nincsenek felkészülve.  

Tavasztól őszig a napelemes rendszerek túltermelése jobbára áthidalható a napi fogyasztási csúcsok idejére, azonban novembertől februárig számos európai régióban hosszú hetekre állandósul a sötétszélcsend, amikor a megújuló energiaforrások alig termelnek.  

A közműléptékű akkumulátoros tárolók hiába hasznosak, ha a mai megfizethető módszerekkel jellemzően csupán két-négy órán át képesek áthidalni az energiadeficitet. A heteken át tartó hiány kezelésére alkalmas szivattyús energiatározók építése pedig drága és évtizedekbe kerül. Mindez súlyos piaci anomáliákat szül: napos, szeles időben a tőzsdei áramár filléres vagy egyenesen negatív tartományba zuhan, míg a téli csúcsidőszakokban a normál árfolyam sokszorosára lő ki. Erre a rendszerszintű problémára a kiszámíthatóan termelő, rugalmasan és költséghatékonyan telepíthető SMR-ek jelenthetnek megoldást. 

Régiós SMR-korszak jöhet 

A felismerés ellenére az Európai Unió szabályozási lemaradása óriási az Egyesült Államokhoz és Kínához képest. Ezt a hátrányt hivatott ledolgozni az újonnan felálló Európai SMR Ipari Szövetség, amely összehangolt szabályozással és a fejlesztések felgyorsításával próbálja megteremteni az európai gyártási láncok alapjait. Ebben a geopolitikai és technológiai versenyfutásban Kelet-Közép-Európa kifejezetten proaktív szerepet vállal, hiszen a régió államai időben felismerték, hogy az ellátásbiztonság alapja az energiatermelési diverzifikáció. Jelenleg Románia halad előre a leggyorsabban: a doicești volt hőerőmű telephelyén már 2028 végére vagy 2029-re felépülhet a kontinens első SMR-létesítménye. Szorosan követi a románokat Lengyelország, ahol kifejezetten az ipari központok közvetlen energiaellátását célzó reaktorokat készítenek elő a 2030-as évek elejétől. A csehek a brit Rolls-Royce vállalattal kötött stratégiai megállapodásuk révén biztosították be a helyüket az élmezőnyben, és idén januárban már Szlovákia is zöld utat adott a saját reaktortelepítési terveinek.  

Magyarország helyzete 

Hazánk ebben a kiélezett régiós versenyben a technológiai semlegesség stratégiáját választotta. Ennek jegyében az amerikai GE Vernova és Westinghouse, a francia EDF, valamint a brit Rolls-Royce-szal is stratégiai SMR-megállapodásokat kötöttünk. A cél, hogy az MVM és az Országos Atomenergia Hivatal  

közös szakmai platformján készítsék elő a 2030 utáni hazai telepítéseket.  

A nyugati technológiák párhuzamos vizsgálata mérsékli a nemzetbiztonságilag kritikus energiafüggőséget, egyúttal garantálja a magyar viszonyokhoz leginkább illeszkedő modellek kiválasztását. Ez a lépés azért is sürgető, mert a Paks II.-beruházás üzembe állása a szakmai várakozások szerint 2035 és 2037 előtt nem reális, miközben az ipar többletigénye már a mostani évtized végén jelentkezni fog.  

A nagyipari parkok hatalmas, akár több száz megawattos hálózati csatlakozási igényét a mikroreaktorok közvetlen, hálózaton kívüli alkalmazása jelentősen csökkentené, stabil, zöldnek számító nukleáris energiát biztosítva a többmilliárdos infrastruktúra-fejlesztési költségek megspórolása mellett. 

Fontos az ipari szuverenitás 

Az európai és a hazai energetikai térkép radikális átrajzolása már javában zajlik, és látni kell, hogy az olcsó, importált energiára épülő gazdasági modellek korszaka lezárult. A kis moduláris reaktorok európai megjelenése nem egyszerűen egy új áramtermelési technológia integrációját jelenti, hanem a 21. századi gazdasági szuverenitás és a regionális befolyásszerzés alapkövét. Európa és különösen a magyar gazdaság számára a tét hatalmas: ha kimaradunk ebből a technológiai váltásból, az energiaigényes feldolgozóiparunk végleg elveszíti a globális versenyképességét a stabil energiával ellátott amerikai vagy ázsiai piacokkal szemben. 

Szellemi hozzáadott érték 

A kelet-közép-európai régió ébredése biztató, de a puszta technológiaátvétel önmagában nem lesz elegendő a tartós sikerhez. Magyarország feladata egyrészt, hogy a lehető leggyorsabban adaptálja ezeket a reaktorokat a saját ipari parkjaiba, másrészt az, hogy a hazai tudásbázist organikusan bekösse a nemzetközi értékláncokba. A következő évek gazdaságdiplomáciai és iparpolitikai döntésein múlik, hogy csupán passzív vásárlói, esetleg alkatrész-összeszerelői leszünk-e az új nukleáris korszaknak, vagy okos szabályozással növeljük a hazai nukleáris innovációs tudásközpontok mozgásterét. A brüsszeli rajtpisztoly eldördült, innentől minden a nemzeti stratégiákon múlik. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp       
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: PATRICK HERTZOG / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. március 20. 19:51
Nem vagyok az SMR-ek híve. Egy nagy atomerőműnek komoly védelme van. Magas kerítés, őrökkel, ki- beléptető kapukkal. Egy utcasarki erőművecskét hogy fognak védeni? Világos, hogy nem tud felrobbanni, de ha feltörik - pl álló állapotban - és lopnak belőle egy kis hasadóanyagot, már az is egy katasztrófa.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!