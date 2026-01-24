Brüsszel most az autóipart „boldogítja”

Európába, Ázsiába, a Közel-Keletre, de még Amerikába is. A magyar kormánynak tehát több irányt kell szem előtt tartania: az EU-s autóipari kapcsolatokat és beágyazottságot, a koreai kooperációt, illetve a kínai stratégiai partnerséget.

Ezt is az európai autóipar szenvedi meg

A kínai verseny nem új keletű, ám egy mélyebb átalakulási folyamat része, amelynek friss állomása a nagy gyártóik egyre erősödő EU-s jelenléte. Az európai autóipar már korábban is szembesült kihívásokkal a szabályozási környezet, az innovációs tempó és a zöldátállás gyorsasága miatt. A Volkswagen Csoport nehézségei mutatják, hogy a zöldátállás tempója és az egyre növekvő kínai technológiai fölény az e-autók terén igen komoly alkalmazkodást kíván. Nem véletlen, hogy – dacára a vámoknak – az elektromos autók piacán mára a BYD, a NIO, az MG, a Volvo, újabban az Omoda és a Jaecoo, valamint más kínai márkák is meghatározó szereplőkké váltak és válnak. Főként, mert nemcsak árazásban, de technológiában, kényelemben, megbízhatóságban és szervizháttérben is egyre versenyképesebb ajánlatokkal támadják a pár éve még „bevehetetlennek” hitt EU-s belső járműpiacokat. Az európai gyártók válasza pedig erre az átalakulásra aligha lesz elegendő a mai formájában.

Minimumár vagy vám?

A minimumárak hatékony megoldást jelenthetnének, mivel a fogyasztók továbbra is hozzáférnének az elektromos autókhoz, az árdömping veszélye viszont csökkenne. A gyakorlatban azonban ezek kikényszerítése összetett feladat, mivel a gyártók többféle eszközzel élhetnek a szabályozás rugalmas kezelésére. Ráadásul az EU tagállamai különböző álláspontokat képviselnek a kérdésben, nem véletlen, hogy Brüsszel próbál egyensúlyt találni az uniós gyártók védelmének igénye és a kétoldalú kapcsolatok fenntartása között – csakhogy ez a folyamat lassú, így mire a hosszas kompromisszumkeresés végére érünk, már alig lesz német, francia vagy olasz autógyártó, amelynek a termékeit meg lehet védeni. Persze ez így túlzás, de a gyengébb márkák pár év alatt várhatóan ugyanúgy kínai tulajdonba kerülnek, mint korábban a SAAB, a Volvo vagy az MG. Vagy éppen a Jaguar és a Land Rover sorsára jutnak, amelyeket az indiai Tata konszern birtokol.