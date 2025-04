Megbukott az Európai Bizottság egyetlen terve – és magával rántja az egész EU-t

Keserű bosszú

A jelen helyzetben három megoldás létezik: az európai gyártók vagy csomagolni kezdenek, és az Egyesült Államokban kezdenek befektetni és termelni, hogy elkerüljék a vámokat és megtartsák pozíciójukat a világ legnagyobb piacán, vagy pedig vámcsökkentést hajt végre az Európai Unió az amerikai termékekkel kapcsolatban. Trump rámutatott: a kereskedelmi hiány megszüntetése érdekében addig tartja magasan a tarifákat, ameddig a büntetett országok (és az EU) el nem kezdik csökkenteni a sajátjukat. Amennyiben az megtörténik, az Egyesült Államok is visszahúzza a büntetések felső határát.

A harmadik megoldás valójában nem megoldás, csupán a kialakult katasztrofális helyzet eszkalációja.

A legnagyobb hiba, amit most Brüsszel elkövethet, a bosszúvámok bevezetése lesz. Márpedig arra készül.

Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság ismét félreértelmezi saját szerepét a globális kereskedelem alakításában. Az EB elnöke a Trump-bejelentés után nem sokkal már közölte is: az Európai Unió készen áll a bosszúvámok bevezetésére az Egyesült Államokkal szemben, túl a 26 milliárd dollár értékű, most véglegesítendő csomagon az amerikai alumínium- és acélvámokra adandó válaszként.

Brüsszel tehát háborúba viszi Európát az Egyesült Államok ellen, ha azonban ezt az utat választja, gyökeresen meg kell változtatnia a stratégiáját Kínával kapcsolatban. Pekinggel a kereskedelmi háborút maga Brüsszel indította el tavaly, protekcionista intézkedésekkel és az elektromos járművekre kivetett extravámokkal. A Trump által Kínára most bejelentett 34 százalékos vámok (amelyek a 10 százalékra emelt alapvámokon és egyéb tarifákon felül sújtják az ázsiai országot) azt jelenti, hogy a kínai–amerikai kereskedelem végzetesen lelassul az évtized végéig, vagyis Kína más piacokat fog megcélozni termékeivel. Ez elsősorban az Európai Uniót jelenteni, amelyet most (a korábbi kérdéses megállapításokkal ellentétben) valóban dömpingveszély fenyeget majd. Tudja ezt Von der Leyen is, aki máris közölte:

kizárt, hogy az amerikai vámok miatt a globális túltermelést az Európai Unió fel tudja venni,

éppen ezért fokozott figyelemmel kísérik a Kínából és máshonnan érkező termékek árcsökkenését – és természetesen szigorítanak a vámszabályokon, ha a helyzet úgy kívánja.

Ettől függetlenül az Európai Bizottságnak haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdenie Kínával. Az áruk az Európai Unióban ugyanúgy fel fognak halmozódni az amerikai piac részleges kiesésével, mint Ázsiában. Az egyetlen logikus lépés az lenne az EB-től, ha mihamarabb átértékelné a viszonyát Pekinggel, és kiterjedt kereskedelmi, befektetési és gazdasági megállapodásokat kötne vele, szabadjára engedve a tagállamokat a területen. Fél évvel ezelőtt még a legabszurdabb megállapodásnak tűnhetett az, ami tegnap óta valóság: az Európai Unió kereskedelmét Kína mentheti meg – ahogyan annak külgazdaságában is központi szerepet kell játszania az EU-nak. Amennyiben Brüsszel ezzel ellentétesen cselekszik, az európai gazdaság sírgödrét mélyíti tovább.

