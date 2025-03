Szingapúr 1 milliárd dollárral robban be az MI-élvonalba

A szerző a Makronóm elemzője.

Szingapúr a világon a harmadik helyen áll az MI-beruházások, az innováció és a végrehajtás tekintetében, csak az Egyesült Államok és Kína utasítja maga mögé – legalábbis a Tortoise Media brit hírportál által készített legutóbbi globális AI-index szerint, amely az egyik legátfogóbb, több mint 100 mutatót tartalmazó mérőszám.

Ez nem véletlen, mivel

a digitális innováció a szingapúri gazdaság egyik fő hajtóereje,

és kulcsfontosságú az új munkahelyek és üzleti lehetőségek megteremtésében. Tekintettel a mesterséges intelligencia stratégiai fontosságára, az ország a beruházások növelésével és a nemzetközi együttműködési hálózatának bővítésével igyekszik kiépíteni az MI-vel kapcsolatos képességeit és hitelességét.

Befektetés a jövőbe

A délkelet-ázsiai ország 1 milliárd szingapúri dollárt (767 millió amerikai dollár) szán az MI-vel kapcsolatos kiadásokra, ami lehetővé teszi, hogy növelje a versenyképességét a mesterséges intelligencia területén. Ezt az összeget az MI fejlesztéséhez és alkalmazásához elengedhetetlen fejlett chipek biztosítására, az iparágban vezető vállalatok támogatására, az MI-kiválósági központok létrehozására, valamint képzési és továbbképzési programok finanszírozására fogják felhasználni annak érdekében, hogy 2029-re megháromszorozzák a szingapúri mesterségesintelligencia-szakemberek számát.

A pénzügyi támogatás mellett az MI sikeres bevezetéséhez együttműködésekre is szükség van, ezért Szingapúr egyre több partnerségi megállapodást köt a nagy techcégekkel, hogy fellendítse a mesterséges intelligencia alkalmazását a vállalkozásokban és felruházza a munkavállalókat a szükséges készségekkel.

Az állami és a magánszektor összefogása kulcsfontosságú – az utóbbinak ugyanis megvan a speciális szakértelme, a kormány szerepe pedig az, hogy az infrastruktúra létrehozásával segítse azok kibontakozását. Ahogy Cindy Ngiam, az Enterprise Singapore startup-ökoszisztéma és -közösség igazgatója fogalmazott: a magánszektorral együttműködve szeretnék segíteni a kis- és középvállalkozásokat a mesterségesintelligencia-készségek fejlesztésében. Erre példa az Enterprise Singapore és a Microsoft közötti partnerség, amely lehetővé teszi a helyi kkv-k számára, hogy kedvezményesen használhassák a technológiai óriás Copilot nevű mesterségesintelligencia-eszközét, amely képes adatokat összegezni és különböző tartalmakat létrehozni. Ez a tavaly májusban bejelentett kezdeményezés több mint 1000 kkv-nak kedvez majd.

A helyi vállalatok közvetlenül is együttműködnek a techóriásokkal. Az OpenAI szintén májusban jelentette be, hogy kooperálni fog a Grab nevű helyi fuvarmegosztó céggel, hogy az alkalmazásába generatív MI-technológiát építsen be. A partnerség az OpenAI első délkelet-ázsiai együttműködése, amelynek keretében a Grab olyan ügyfélszolgálati chatbotokat hozhat létre, amelyek képesek megérteni és megoldani a felhasználói problémákat, valamint automatizálhatják és pontosabbá tehetik a térképkészítést.

„Az állami és a magánszektorral való partnerségek kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia biztonságos fejlődésének és széles körű hasznának biztosításához – mondta Sandy Kunvatanagarn, az OpenAI APAC politikai igazgatója. – A Grabbal, Délkelet-Ázsia vezető szuperapplikációjával való együttműködésünk jól mutatja, hogy a szingapúri vállalatok hogyan építenek az OpenAI technológiájára, hogy fejlett MI-megoldásokat alkalmazzanak.”

Az MI-technológia bevezetése mellett számos nemzetközi vállalat fektet be a szingapúri tehetségekbe azzal a céllal, hogy megerősítse regionális központját és bővítse jelenlétét Ázsiában. Tavaly áprilisban az amerikai Nvidia grafikus feldolgozóegység-gyártó vállalat partnerségre lépett a Szingapúri Technológiai Intézettel (SIT) az új SIT Centre for AI elindítása érdekében. Ez a központ segíteni fogja a diákok mesterséges intelligenciával kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztését azáltal, hogy lehetőséget biztosít számukra, hogy valós MI-alkalmazások fejlesztésén dolgozzanak. Szingapúr igyekszik olyan környezetet teremteni, amellyel elősegíti a legmodernebb technológia fejlesztését, miközben a mesterséges intelligencia megvalósításának technikai, társadalmi és etikai kihívásaival is foglalkozik.

A Tech Week Singapore-hoz hasonló rendezvények értékes tudásmegosztási lehetőségeket biztosítanak a globális MI-közösség számára. A tavaly október 9–10-i Big Data and AI World Asia konferencia fókuszában például az adatminőség javítása és a skálázható adatmegoldások fejlesztése szerepelt. A Google Cloud pedig workshopokat tart a legújabb MI-trendekről, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a helyi vállalatok innovációival.

Az Enterprise Singapore és az MP Singapore által évente megszervezett Szingapúri Innovációs és Technológiai Hét (Switch) az idén október 28. és 30. között lesz, amely panelbeszélgetéseket, a legújabb technológiák bemutatását és egy startupversenyt is kínál.

Az esemény programirodájának az igazgatója szerint a Switch a vállalatok, az iparági vezetők és a kormányzat képviselőinek globális platformjaként szolgál, hogy itt megvitathassák a mesterséges intelligenciával kapcsolatos újdonságokat, illetve az olyan területeken való alkalmazását, mint az egészségügy és az éghajlati kockázatok kutatása. Hozzátette: e beszélgetések egy része még csak feltáró jellegű lehet, de el kell kezdeni, és új utakat kell biztosítani a vállalatoknak, hogy megkezdhessék ezen új megoldások bevezetését.

