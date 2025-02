600 millió ember áram nélkül – a zöldátállás vesztesei?

Óriásit szakíthatnak a zöldátállásból, ha gyorsan lépnek

A neves McKinsey tanácsadó friss elemzése szerint nagyot szakíthatnak a zöldátállásból a spanyolok és a portugálok – és nem csak a sok napfény hasznosítása révén. Mi több, e gazdaságok stratégiájából mi, magyarok is megerősíthetünk itthon pár, az ibériai modellhez sokban hasonló sikertényezőt – például a napelemes termelés és az energiatárolók gyártása nálunk is prioritás. Sőt, az NGM a minap egy 11 pontos elektromos járművekkel, a közlekedés további zöldítésével kapcsolatos javaslatcsomagot is bejelentett.