Friss adatok: újra megugrott a boltok forgalma

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének írása

A boltok forgalmát ezúttal is az élelmiszer-forgalom húzta felfelé, itt éves alapon 5,3 százalékos növekedést regisztrált a KSH, de októberhez képest is 0,6 százalékos volt az emelkedés.

De érdemben, 4,5 százalékkal nőtt a nem élelmiszer-forgalom is, míg havi bázison 0,5 százalékkal. A gyógyszer- és az illatszerforgalom a megelőző hónapokhoz hasonlóan most is bővült, de ami komoly változás, hogy a ruházati cikkek, a bútorok és a műszaki cikkek forgalma is jelentős, 7,5, illetve 13,4 százalékos éves alapú növekedést mutatott.

Ebben szerepet játszott a tavalyi alacsony bázis is, azonban a nagymértékű havi bővülés jelzi a fogyasztói bizalom visszatérését, az óvatosság mérséklődését. Ami még nagy meglepetés, hogy a csomagküldő és internetes forgalom éves alapon 1,3 százalékkal visszaesett.

Üzemanyag-forgalmi trendek

A gépjármű-üzemanyag forgalma a fentiekkel szemben csak 1,3 százalékos növekedést mutatott az előző év azonos időszakával összevetve.

Itt a lassabb bővülésben szerepet játszhatott a közösségi közlekedés felfutása, hiszen az olcsóbb jegyárak miatt egyre többen választják például a vasúti közlekedést, ami befolyással van az üzemanyag-forgalomra. Ezt viszont részben ellensúlyozza az utazások számának emelkedése, amelyet a turisztikai adatok is jeleznek.

A mai adatok alapján jó esély van arra, hogy a decemberi forgalom a valaha volt legnagyobb lehetett, ehhez 4,3 százalékos éves alapú növekedést kellene mutatnia az utolsó havi kiskereskedelemnek.

Milyen bolti forgalom várható 2025-ben?

Arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom az idén tovább erősödik, a bérek emelkedése, illetve a fogyasztói bizalom további javulása érdemi forgalomnövekedést eredményezhet. Ennek köszönhetően pedig idén is a fogyasztás lehet a gazdasági növekedés motorja, azonban azt már a beruházások is segíthetik.

