Fagy és hó helyett esős, enyhébb tél – ez is a klímaváltozás számlájára írható!

A Climate Central friss elemzése szerint az északi féltekén a téli napok jelentős átalakuláson mennek keresztül. Az elmúlt tíz évben 44 országban évente legalább további hét fagypont feletti téli napot – úgynevezett „elveszett téli napokat” – regisztráltak. Európa különösen érintett: 19 országban évente több mint két hét fagyos nap tűnt el, míg például a balti államokban ez a szám meghaladja a három hetet.

Magyarország sem kivétel: a hideg telek helyett egyre gyakrabban enyhe, csapadékos időjárás jellemzi a téli hónapokat, ami alapvetően változtathatja meg az ökoszisztémát és az egyes gazdasági folyamatokat.

A hazai hőmérsékleti adatok szerint az idén ismét rekordmagas átlagértékek születtek, nemcsak nyáron, hanem eddig télen is bizonyos napokon. Az éves fagypont alatti napok száma pedig folyamatosan csökken, a korábbi hazai előrejelzések szerint 2050-re további 12-15 eltűnése várható.

Ezzel párhuzamosan az enyhébb telek komoly problémákat okoznak a mezőgazdaságban, mivel a kártevők könnyebben túlélnek és a gyümölcsfák természetes nyugalmi ciklusa is megzavarodik. A szőlő- és gyümölcstermesztésben, amely hazánk egyik kiemelt ágazata, egyre nehezebb lesz alkalmazkodni a gyors változásokhoz.

Hatások a turizmusra

Az enyhébb telek a turizmusra is hatással vannak. Az elmúlt hat évtizedben a síeléshez szükséges hómennyiség Magyarország magasabban fekvő területein harmadára csökkent, ami súlyosan érinti a téli sportokhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységeket. A Mátra és a Bükk egykor népszerű síterepei ma már gyakran csak mesterséges hóval működnek, ami jelentős pluszköltségeket generál az üzemeltetők számára.

Az élővilág is veszélyeztetett

A klímaváltozásnak azonban nemcsak gazdasági, hanem ökológiai következményei is vannak. A hótakaró csökkenése rontja a talaj vízháztartását, ami tavasszal kevesebb utánpótlást biztosít a növények számára. Ez hosszú távon csökkentheti a terméshozamot és veszélyeztetheti a hazai ökoszisztéma stabilitását. Az enyhébb telek következtében hosszabbá válnak az allergiaszezonok is, mivel a pollentermelő növények hamarabb kezdenek virágozni. Ez nemcsak az allergiás, hanem az asztmás betegek számának növekedéséhez is vezethet.

Nemcsak a nyári hőhullámok, hanem az „elveszett téli napok” kezelésére is sürgős lépések szükségesek.

A fosszilis energiaforrások használatának csökkentése mellett lényeges a megújuló energiaforrások elterjesztése, az erdőtelepítési programok bővítése és a fenntartható mezőgazdasági technológiák támogatása.