A németek kezdik érteni: tárolni is tudni kell a zöldenergiát

„A szél és a nap ritmusa nem igazodik a fogyasztási csúcsokhoz” – fogalmaz Ostermann a Handelsblattnak adott interjúban, rávilágítva, hogy a hiányzó tárolási lehetőség teheti igazán drágává az áramot. A Green Flexibility akkumulátorparkjai épp ezt a problémát szeretnék enyhíteni.

A rendszer lényege, hogy a megújulók által csúcsidőben termelt többletáramot eltárolják, és akkor engedik vissza a hálózatba, amikor a fogyasztóknak a leginkább szükségük van rá.

Egy piackutató cég, a Frontier Economics szerint az ilyen energiatároló rendszerek akár 12 milliárd eurónyi megtakarítást is eredményezhetnek 2050-ig a tőzsdei áramkereskedelemben. Erre erősít rá a német Szövetségi Hálózati Ügynökség (Bundesnetzagentur) legfrissebb hálózatfejlesztési tervezete is, amely szerint 2045-re akár 168 gigawatt tárolókapacitásra is szükség lehet Németországban – ennek mintegy egyharmadát pedig nagy méretű akkumulátorok biztosítanák.

Robbanásszerű bővülés a nagyakkumulátorok piacán

Az energiatárolás fejlődése már most is jelentős ütemben zajlik. Az RWTH Aachen Műszaki Főiskola adatai szerint 2024-re az ipari méretű energiatárolók (nagyakkumulátorok) összkapacitása Németországban 2,2 gigawattórára nőtt, míg egy évvel korábban még csak 1,5 GWh volt. A Német Napenergia Szövetség (BSW) azonban a közeljövőben 6,7-re várja a bővülést.

A robbanásszerű növekedés mögött nagyrészt a technológia olcsóbbá válása áll.

Míg 15 éve egy kilowattóra tárolókapacitás 2000 dollárba került, addig ma már számos üzemeltető alig 100 dollárért meg tudja szerezni ugyanezt.

A Goldman Sachs Research előrejelzése szerint 2030-ig évente átlagosan 11 százalékkal tovább csökkenhetnek a beruházási költségek. Ostermann úgy vélte, hogy ez hatalmas lendületet ad az akkumulátoros gigaprojekteknek.





Átütő üzleti lehetőség az akkumulátoros energiatárolás

A Green Flexibility nem maga gyártja az akkumulátorokat, hanem főként Kínából, a piacvezető CATL-től szerzi be őket.

„Ha valaki versenyképes áron akar dolgozni, egyszerűen nem tudja megkerülni a kínai gyártókat”

– mondja Ostermann.