Miért gyengül most a forint? Egy Fed-döntés árnyékában

A szigorú hangnemnek a pénzpiacokon is meglett a hatása: a dollár az euróval szemben az 1,05-os szintről 1,04 alá erősödött. A dollár felértékelődése pedig rendszerint negatívan hat a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint árfolyamára is, amely a hét elején még 408 közelében is járt, ám a csütörtöki kereskedés során 415 fölé gyengült a tengerentúlról érkező kedvezőtlen hírek hatására.

Mi történt a Fed szerda esti ülésén? Szerdán, magyar idő szerint késő este a Federal Reserve szigorú hangvételű kommentárjai jelentős dollárerősödést eredményeztek, miközben az amerikai tőzsdék is gyengültek. Csütörtök reggel Ázsiában vegyes hangulatban zajlott a kereskedés, Európában pedig a tőzsdék mínuszban nyitottak. A csütörtök este kiemelt gazdasági eseménye az amerikai munkanélküliségi kérelmek adatainak közzététele lehet. Közben Jerome Powell, a Fed elnöke szerdán kijelentette azt is, hogy az intézmény nem támogatja a bitcoin felhalmozására irányuló kormányzati terveket. A nyilatkozat jelentős árfolyamesést okozott a fő kriptovaluta jegyzésében.

Címlapfotó: MTI/MTVA/Faludi Imre



