A Fed kamatpályájától függ a forint és az alapkamat sorsa

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének írása

Novemberben az infláció ugyan gyorsult, de így is kismértékben a várakozások alatt, a jegybanki toleranciasávon belül alakult. Habár decemberben a bázishatások miatt tovább emelkedhet a pénzromlás üteme, arra számítunk, hogy év elejétől ismét lassulás következhet be. Emiatt pedig az inflációs folyamatok lehetővé tették volna a monetáris kondíciók lazítását.

A nemzetközi környezet ugyanakkor a megelőző hónapokhoz hasonlóan összességében kedvezőtlenül alakult.

A dollár erősödése, amely a második Trump-kormánytól várt gazdaságpolitika nyomán következett be, kedvezőtlen, turbulens pénzpiaci helyzetet teremtett a feltörekvő piacokon, ami gyengítette a forint árfolyamát is,

míg a geopolitikai konfliktusok fokozódása is ebbe az irányba hatott. Ez a pénzpiaci környezet pedig óvatosságra inthette a jegybanki döntéshozókat. A Fed is kiemelte a közleményében, hogy a meghatározó gazdaságok kamat- és költségvetési pályáit illetően jelentős a bizonytalanság, miközben a geopolitikai feszültségek is csökkentik a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóságot, ami óvatos és türelmes megközelítést teszi szükségessé.

A várható kamatpályát illetően a holnap esti Fed-kamatdöntés lesz irányadó. Szeptemberben a jegybank döntéshozói összesen 100 bázispontos kamatcsökkentést vetítettek előre 2025-re.

Kérdés, hogy az azóta beérkező adatok, illetve a gazdaságpolitikai irányváltással kapcsolatos várakozások milyen mértékben befolyásolták ezt. Amennyiben a Fed szerdán ismét szigorú hangnemet üt meg, az további dollárerősödést generálhat, amely – kiegészülve az EKB részéről várt gyors kamatcsökkentési ciklussal – ismét kedvezőtlen pénzpiaci környezetet és a forint gyengülését eredményezheti. Ebben az esetben a jövő év elején sem nyílik tér a hazai kamatkondíciók lazítására. Viszont ha a Fed folytatja a kamatvágásokat, akkor a hazai alapkamat is fokozatosan tovább mérséklődhet, várakozásaink szerint 2025 végére 5,5 százalékig.