Létezhet-e példamutató verseny a nagyhatalmak között?

A szerző a Makronóm újságírója.

Feng Zhang a Yale jogi kar Paul Tsai Kína Központjának vendégkutatója és a pekingi Csinghua Egyetem Nemzetközi Biztonsági és Stratégiai Központjának vezető munkatársa. Korábban tanított a Csinghua, a Murdoch és az Ausztrál Nemzeti Egyetemen.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) nemrégiben kiadott jelentése az USA és Kína körüli politikai vitát a „végállapot” és a „stabil állapot” viszonylatában vázolja fel. A jelentés az amerikai megfigyelők, valamint Ázsia és Európa egyes országainak elemzői által megfogalmazott nézetek sokféleségét mutatja be. Ezek együttesen feltárják az USA és Kína közötti versenyről folyó vita központi paramétereit. Feng Zhang szerint bármennyire is széles körű ez a vita,

egy lényeges szempont hiányzik belőle: magának a verseny fogalmának a vizsgálata.

Mindezt azért tartja gondnak, mert a verseny különböző felfogásai alapján szokták kialakítani az eltérő stratégiákat. A Trump-kormányzat „stratégiai versenyről” alkotott felfogása vezetett a Kínával szembeni konfrontatív politikához, míg a Biden-kabinet „irányított versenyre” vonatkozó elképzelése stabilabb, de még mindig feszült kapcsolatokat eredményezett. Mivel a stratégia természeténél fogva interaktív, Washington versenyhez való hozzáállása hatással lesz a kínai megítélésre és válaszreakciókra is.

A kínai tudós elemzése szerint Peking a maga részéről idegenkedik attól, hogy a verseny kifejezést használja a kapcsolat jellemzésére. Kínai tisztviselők megpróbálták finomítani ezt olyan jelzőkkel, mint a „pozitív” vagy az „egészséges”. Ám egyelőre ők sem álltak elő sem elmélettel, sem konkrét politikai javaslatokkal a pozitív versennyel kapcsolatban.

Konfuciusz példamutató versenye

Feng Zhang megoldásképp felveti, hogy vonjuk be Konfuciuszt is a vitába. Az ókori kínai filozófus valószínűleg a „példamutató verseny” ötletével jönne, ami az USA és Kína rivalizálását a kölcsönös növekedés és a globális stabilitás erejévé változtathatná. Az ilyen vetélkedést jelképezi az ősi kínai íjászat, amit Konfuciusz is a példaértékű verseny megvalósulásának látott. Az íjászok ugyanis nem ellenfelük akadályozásával törekedtek a sikerre, hanem a saját képességeik és jellemük tökéletesítésével. Párhuzamosan versenyeztek, mindegyik a saját célpontját célozta, miközben ragaszkodtak a kidolgozott rituáléikhoz, amelyek megteremtették a kölcsönös tiszteletet és segítették az önfejlesztést.