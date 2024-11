Kormánybukás mellé: a pincébe zuhant a németek vásárlási kedve

A szerző a Makronóm újságírója.

Valami nem stimmel a német polgárok fogyasztási hajlandóságával. Nem akar meglódulni és kikecmeregni a béka feneke alól, holott elméletileg minden körülmény adott ahhoz, hogy rekordokat döntögessen.

Ha a fogyasztók az év első felében a megtakarított pénzüket az aranyidőkhöz hasonlóan szépen elköltik és magukra fordítják, akkor 0,2 százalék helyett 0,7 százalékkal tudták volna bővíteni országuk gazdaságát. De a polgárokat nem sikerül lebeszélni arról, hogy virtuális vagy szó szerinti befőttesüvegekben tárolják a pénzüket. Mint arról a mértékadó gazdasági lap, a Handelsblatt beszámolt: a németek 2024 első felében jövedelmük 11,1 százalékát dugták el jobb időkre, ez pedig 33,8 milliárd eurós kiesést okoz a gazdaságnak. Pedig – közgazdasági szempontból – minden adott lenne a fogyasztás növekedéséhez: az inflációt a rekordmagasnak számító 9 százalékról sikerült a hőn áhított 2 százalék környékére lenyomni, a reálbérek pedig zsinórban ötödik negyedéve emelkednek.

Minden jó, de mégsem jó semmi

A fogyasztói bizonytalanságnak több összetevője van. A Covid-járvány után azonnal berobbant energiaválság, a kormány bukása, de még Donald Trump visszatérése (elnökségének lehetséges hatásai a német exportra) is gyanakvóvá és a középtávú jövőkép tekintetében pesszimistává tette a polgárokat. A mindig stabil alapnak tartott német ipar összeomlásközeli állapota, a csődjelentések nagy száma, és elsősorban az ezzel járó óriási kirúgási hullám csak erősített a félelmeken. A német munkaerőpiacra óriási nyomás nehezedik:

októberben 2,8 millió volt a regisztrált munkanélküliek száma, ami hét százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az ipari vállalatok a rezsicsökkentés érdekében egyre nagyobb számban vezetnek be rövidített munkaidőt, az így dolgozók száma egy év alatt 40 százalékkal nőtt, ami szintén a bizonytalanság érzetét erősíti.

Ehhez járul hozzá, hogy a villámgyorsan megugró infláció olyan sokkot okozott a német társadalomban, amelyhez egyáltalán nem szoktak hozzá, így hiába sikerült azt egészséges szintre leszorítani, a vásárlók még mindig ragaszkodnak a spóroláshoz. Egyes elemzők arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók nem szelektíven érzékelték az áremelkedést: hiába vannak olyan szegmensei a fogyasztási területeknek, ahol csak kismértékben emelkedtek az árak, ezeket elhomályosítják azok, ahol viszont sokkal durvábban – a fogyasztók csak a nagy egészet látják, így egy idő után sehol nem akarnak költeni. Vagyis a hangulat sokkal rosszabb, mint amilyen a helyzet alapján lehetne – ezt támasztja alá az a felmérés is, amelyből kiderült: az idei inflációt a legtöbb német jóval (akár 2 százalékkal is) magasabbra becsüli a ténylegesnél.